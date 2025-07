El director de Jurassic World: El renacer confirma la conexión con Star Wars de uno de los dinosaurios

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Jurassic World: El renacer ya arrasa en los cines. Y como uno de los estrenos más potentes el año, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson y dirigida por Gareth Edwards sigue dando mucho que hablar. Y precisamente su director ha confirmado ahora la conexión con Star Wars en esta nueva entrega de la saga jurásica.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Básicamente fue una combinación de ideas. Es muy difícil dar con una idea de monstruo. Incorporamos un poco del rancor de Star Wars", aseguró Edwards, acompañado del productor Frank Marshall, en declaraciones a Collider. "No se lo cuentes a la gente que trabaja en Star Wars", añadió bromeando.

"Le añadimos algo del alien de H.R. Giger para darle un toque extra. También, lógicamente, parte del T-Rex", continuó explicando Edwards acerca de las influencias que inspiraron el diseño del D-Rex y dejando claro que también se vio influenciado por el xenomorfo de Alien.

Edwards, responsable también de dirigir en 2016 Rogue One: Una historia de Star Wars, también compartió algunas ideas sobre el "carácter" que le querían proporcionar al descomunal y aterrador D-Rex en la película: el de un trágico monstruo al estilo Frankenstein. "Terminé diciéndole [a los animadores]: 'Vale, quizás deberíais volver a ver El hombre elefante de David Lynch'", confesó.

"Es esa idea de algo que sufre, que no quería estar en esa situación, y eso me gusta. Sin duda está presente, o al menos eso espero, y provoca cierta empatía. Quieres sentir un poco de lástima por él", sentenció Edwards. Y es que el D-Rex resulta no ser finalmente la atroz y malvada criatura como insinuaban los adelantos de Jurassic World: El renacer.

Cuando entra en escena, el mastodóntico dinosaurio creado por InGen en la isla de Saint-Hubert sigue siendo, efectivamente, imponente y aterrador. Sin embargo, hay indicios de que este colosal monstruo solo busca paz, libertad y soledad, hasta que los humanos irrumpen en su territorio y lo perturban.

Por otra parte, aunque el tiempo en pantalla del Distortus rex en el filme es breve, al igual que la del rancor en El retorno del Jedi, resulta memorable.

"Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta ha demostrado ser, en gran medida, inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados, con climas parecidos a aquellos en los que una vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de esa biosfera tropical son la clave de un fármaco que podría salvar milagrosamente la vida de la humanidad", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Gareth Edwards, a partir de un guion de David Koepp, Jurassic World: El renacer también cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Rupert Friend, Ed Skrein y Manuel García-Rulfo, entre otros.