La película del director de Weapons con Joker y Harley Quinn ya tiene título y sinopsis

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

No hace mucho, Zach Cregger, el director y guionista de la exitosa Weapons, confirmó que había terminado un guion que tiene la intención de presentar a DC Studios. Ahora habría salido a la luz su título y prometedora sinopsis con la que el cineasta pretende seducir a James Gunn y Peter Safran.

Según The Hollywood Reporter, este proyecto de Cregger se titula Henchman (Secuaz) y seguirá los pasos de un esbirro de bajo nivel que consigue volverse popular tras incapacitar a Batman con un golpe de suerte. El medio también señala que Batman podría realizar un pequeño cameo en esta cinta, que involucrará en su trama al Joker y Harley Quinn.

Daniel Ritchman también ha destapado algunos detalles sobre la historia del filme en su Patreon. "En Gotham City, Robert Redguard, un farmacéutico de carácter apacible lucha por cuidar a su hijo enfermo. Tras ser arrestado injustamente y escapar de manera angustiosa de un autobús penitenciario, Robert, involuntariamente, se involucra con el Joker y Harley Quinn, convirtiéndose en miembro de su banda.

A medida que comete crímenes cada vez más oscuros, empieza a perder su antigua identidad, pasando de ser un participante reacio a convertirse en un consumado criminal", reza la sinopsis ofrecida por el insider. Esta premisa se asemeja bastante, como recordarán los fans del caballero oscuro, a la de 'El hombre que mató a Batman', uno de los episodios de la aplaudida Batman: La serie animada, emitida en los 90. En este capítulo, Sidney 'el calamar', un apocado y tímido matón del capo mafioso Rupert Thorne, que anhela ser un respetado criminal, acaba "presuntamente" y por accidente con el cruzado de la capa.

Joker y Harley Quinn recuperan la máscara y capa de Batman para dedicarle un simbólico funeral. Molesto por no haber sido él quien termine con Batman, encuentra a Sidney para matarlo con un baño de ácido, aunque consigue sobrevivir.

Más tarde se descubre que el caballero oscuro sigue vivo y ha seguido a Sidney hasta el despacho de Thorne, terminando con Thorne, pero también metiendo entre rejas al "calamar" y, así, cumplir de paso su sueño de ser alguien respetado en el mundo criminal de Gotham.

Cregger, quien también está trabajando en el reboot de Resident Evil, cuya fecha de estreno está prevista para el 18 de septiembre de 2026, no ha desvelado nada acerca del libreto de Henchman, aunque lo ha descrito en una reciente entrevista con Discussing Film como lo mejor que ha escrito. "Me encanta y estoy deseando hacerla", afirmó.

"No he hablado con James Gunn en toda mi vida. No le conozco, pero sin duda me encantaría conocerlo y tener esa conversación", añadió Cregger que también tiene en su mente continuar con el universo de Weapons tras el rutilante éxito de la película, que ya acumula casi 150 millones de dólares en taquilla.