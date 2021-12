La película de Blue Beetle, el superhéroe latino de DC, se estrenará en cines

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

La película de Blue Beetle, el superhéroe latino al que dará vida Xolo Maridueña, el protagonista de Cobra Kai, se estrenará finalmente en cines. Warner Bros ha decidido que el filme centrado en el personaje de DC Cómics, cuyo destino iba a ser directamente la plataforma de streaming HBO Max, pase antes por las salas de cine, donde verá la luz 18 de agosto de 2023.

La película, dirigida por Ángel Manuel Soto (Los reyes de Baltimore) y con guion de Gareth Dunnet-Alcocer seguirá los pasos del joven latino Jaime Reyes, interpretado por Maridueña, relatando cómo consigue sus poderes al encontrar una armadura alienígena que se integra en su cuerpo estableciendo así, una relación simbiótica y transformándole en un superhéroe.

El debut de Reyes como superhéroe tuvo lugar en las grapas en 2011 con el reinicio de los Nuevos 52 y esta versión del personaje también fue trasladado a la pequeña pantalla en la serie de Smallville en el capítulo titulado, Booster. En él, el superhéroe del siglo 25 viajó desde el futuro al pasado para ser famoso y granjearse un nombre.

Durante su periplo temporal no sólo conoció a Clark Kent, antes de convertirse en Superman, sino que también se topó con Jaime Reyes quién en aquel momento ya tenía el escarabajo azul, una armadura alienígena conocida como, el Alcance y que le otorgaba sus poderes.

Además de Blue Beetle, Warner se encuentra preparando otros proyectos del Universo Cinematográfico de DC entre los cuales se encuentra la película protagonizada por Batgirl, el alter ego de Bárbara Gordon, la hija del comisario de la policía de Gotham y aliado del Caballero Oscuro. Adil El Arbi y Bilall Fallah dirigen el filme que estará protagonizado por Leslie Grace, y que contará también con J.K. Simmons repitiendo su papel de comisario que encarna en The Batman.

Pero sin duda alguna el proyecto más esperado por los fans de DC, con permiso de la inminente llegada de The Batman, que aterrizará en lo cines en marzo de 2022, es Black Adam, el filme del poderoso anti-héroe protagonizado por Dwayne Johnson y que tiene fijado su estreno para julio del próximo año.

Además, Warner ha anunciado fechas de estreno para otros títulos como el remake de la cinta coreana de zombies Train to Busan que llevará por Last Train to New York y que se estrenará en abril de 2023. El 2 de febrero de 2024 llegará Totó, una cinta de animación inspirada en el Mago de Oz que estará dirigida por Alex Timbers y guionizada por John August con producción de Derek Fray.

En cuanto a otros estrenos de HBO Max, el 27 de enero de 2022 llegará The Fallout, protagonizada por Julie Bowen y Shailene Woodley. Kimi, el nuevo thriller de Steven Soderbergh aterrizará en el servicio de streaming el 10 de febereo de 2022 protagonizado por Zoë Kravitz, Rita Wilson y Byron Bowers entre muchos otros.