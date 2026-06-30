Archivo - Olivia Wilde recuerda cómo Walton Goggins la salvó rodando Cowboys & Aliens: "Le debo la vida" - CONTACTO - Archivo

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

La actriz y directora Olivia Wilde ha revelado que casi pierde la vida durante un rodaje y que fue Walton Goggins quién la salvó de morir arrollada por caballos. El incidente ocurrió cuando ambos trabajaban en Cowboys & Aliens, película de 2011 dirigida por Jon Favreau que también contaba en su reparto con Daniel Craig y Harrison Ford.

Ha sido en su paso por el podcast Armchair Expert, que Wilde ha recordado el momento en el que Goggins salvó su vida. "Así fue. Tuve un accidente muy grave montando a caballo y él me salvó", aseguró la cineasta responsable de títulos como La invitación o No te preocupes querida, señalando que aquello ocurrió a los dos meses de comenzar el rodaje del filme de Favreau.

"Éramos Daniel Craig, Harrison Ford y yo cabalgando a toda velocidad por el desierto con 40 caballos detrás de nosotros", relató Wilde, explicando que "era como si estuviéramos al frente de la carga para luchar contra los extraterrestres o algo así". La actriz vio una "gran zanja" y supo que el animal trataría de saltarla. "Y, efectivamente, el caballo saltó y me tiró a tierra de la forma más loca", señaló.

Walton reposted a reel from Dax Shepard, where Olivia Wilde recounts the story of how Walton saved her from being trampled by horses on the set of Cowboys & Aliens.



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"Me caí. Me golpeé la cabeza y la espalda, y me quedé tumbada, pero, por desgracia, estaba al otro lado de una especie de reborde de tierra, lo que significaba que los caballos que venían detrás no podían verme. Y además había mucho polvo", rememoró Wilde.

WALTON GOGGINS SE INTERPUSO ENTRE OLIVIA WILDE Y UNA ESTAMPIDA

La intérprete y cineasta expuso que, tras caerse y darse cuenta de la situación, con "la oreja pegada al suelo" y oyendo a los caballos acercarse, que "sonaba como un trueno", comprendió que era muy probable que muriera. "Y pensé: 'suena muy dramático', pero pensé: 'Será rápido. Será como puré de manzana triturado. Y se acabó'", indicó.

Mientras ella "esperaba a que sucediera", Goggins, que se había percatado de su caída, la protegió con su cuerpo. "En una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de costado justo delante de mí y dejar que todos chocaran contra él", recordó Wilde, añadiendo que, "como es un jinete excelente, fue capaz de controlar la situación".

"La gente se separó a ambos lados a nuestro alrededor pensando que se había vuelto loco, pero él estaba protegiéndome mientras yo estaba en el suelo", explicó la actriz, señalando cómo el resto de jinetes esquivaron a Goggins sin saber qué estaba haciendo. "Así que le debo la vida. Es una locura. Es un héroe de verdad", resumió.

Protagonizada por Craig, Ford y Wilde, Cowboys & Aliens contó en su reparto, aparte de con el ya mencionado Goggins, con Sam Rockwell, Paul Dano, Clancy Brown y Wyatt Russell, entre otros. Como su mismo título indica, la cinta seguía un enfrentamiento en el Lejano Oeste entre humanos y extraterrestres. Con una recaudación de 176 millones de dólares frente a un presupuesto de 163 millones, el filme fue un desastre de taquilla.