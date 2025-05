Filtrado el diseño definitivo de Galactus en Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Quedan apenas dos meses para que Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos aterrice en los cines, el próximo 25 de julio. En la cinta, dirigida por Matt Shakman, la primera familia de superhéroes tendrá que hacer frente a uno de los grandes villanos de Marvel, Galactus. Aunque los adelantos ya habían mostrado un breve vistazo al devorador de mundos, una filtración reciente parece haber desvelado su diseño definitivo con todo lujo de detalles.

En las imágenes filtradas, supuestamente parte de una promoción de la marca de bebidas Snapple, los Cuatro Fantásticos y H.E.R.B.I.E posan frente a la ciudad, donde sobresale el edificio Baxter, mientras que en el cielo se puede ver la imponente figura de Galactus. El villano aparece luciendo su característico casco de los cómics y una armadura completa.

Cabe decir además que, según han hecho notar algunos fans, el rostro del devorador de mundos parece asemejarse bastante al de Ralph Ineson, el actor que le dará vida en el filme.

New promo art for Fantastic Four: First Steps featuring Galactus for Snapple. pic.twitter.com/2J8Ykl8Oq9