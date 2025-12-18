Primer tráiler de Amarga Navidad, lo nuevo de Pedro Almodóvar - EL DESEO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, verá la luz en cines el próximo 20 de marzo. El filme, protagonizado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, entre otros, ha lanzado un primer adelanto.

El teaser, de poco más de un minuto de duración, muestra fragmentos de escenas, en las que los diálogos son casi inexistentes, con varios personajes enfrascados en intensas sesiones de escritura, pero también compartiendo momentos muy intensos emocionalmente de crisis. Además, el avance incluye impactantes planos rodados en Lanzarote, donde el filme ambienta parte de su trama.

Completan el reparto Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.

"Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, entremezclando ficción y realidad. Porque 'Amarga Navidad' desarrolla cómo la vida y la ficción están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones", reza la sinopsis oficial de la película.