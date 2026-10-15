Paul McCartney, indignado con las películas de los Beatles porque Paul Mescal es más bajito que él - CONTACTO

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Las cuatro películas que prepara Sam Mendes sobre los Beatles tienen previsto su estreno para abril de 2028. Paul McCartney ha cargado ahora contra el proyecto. ¿El motivo de sus reticencias? La diferencia de estatura entre Paul Mescal, el actor que encarnará su personaje, y el resto de sus compañeros de reparto.

"¡Todos medíamos lo mismo!", afirmó McCartney en el pódcast Good Hang, donde criticó que las películas sobre los Beatles lo representen más bajo que el resto del grupo. "Todos teníamos la misma estatura, aunque Ringo era un poco más bajo. Basta con mirar las fotografías para comprobarlo", recordó el artista.

"¿Y sabes qué? Es más bajo que el actor que interpreta a John", añadió McCartney en referencia a Mescal. "Sam Mendes está haciendo la película y le dije: 'Sam, solo hay una cosa que necesito decirte. Paul Mescal es un poco más bajo'. No sé cómo va a resolverlo Sam", expresó.

"Me envió una foto de una escena que estaban rodando, en la que cruzan el paso de peatones de Abbey Road, y el personaje de Paul es claramente más bajo que los demás. Le escribí: '¡Sam! ¿Más bajo? ¡No hagas eso! Me dijiste que no lo harías'", relató McCartney.

El músico ya había expresado su descontento por este mismo motivo a Sam Taylor-Johnson, responsable de Nowhere Boy (2009), película en la que Aaron Taylor-Johnson interpretó a John Lennon durante su adolescencia. En este biopic, Thomas Brodie-Sangster encarnó a McCartney, pero su estatura era inferior a la de Taylor-Johnson, algo que tampoco agradó al músico.

"El personaje de John, interpretado por Aaron, con quien luego ella se casó, es más corpulento que yo en la película", afirmó. "Mi personaje parece un debilucho, más bajo que John", apuntó McCartney. "John me tira al suelo. Y yo pensaba: 'Sam, ¡esto no es verdad!'. Su única explicación, y se lo perdono porque seguimos siendo buenos amigos, fue: 'Es una película, no un documental'", destacó.

"Pero esa explicación no me convencía. Aun así, ya no podía hacer nada, porque la película estaba terminada. Allí estaba yo, el pequeño Paul, mientras John aparecía como el gran héroe, mucho más corpulento. ¡Y eso no es ¡verdad!", sentenció.

LAS CUATRO PELÍCULAS DE LOS BEATLES SE ESTRENARÁN AL MISMO TIEMPO

Las cuatro películas dirigidas por Mendes, una por cada miembro de los Beatles, con guía de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, continúan en pleno rodaje, que se prolongará durante un año.

"Queremos que el público pueda disfrutarlas en los cines al mismo tiempo", explicó recientemente la productora Pippa Harris en el Festival de Cine de Londres del BFI, aunque aclaró que no espera que los espectadores "vean las cuatro películas el mismo día". "En el transcurso de ese mismo mes, quizá veas una película cada semana, o puede que veas una un fin de semana, dos al siguiente y la última al otro. Sea cual sea la forma de hacerlo, nuestra esperanza es que la gente vea las cuatro películas", remarcó.