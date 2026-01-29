Archivo - Paul Dano rompe su silencio tras los ataques de Quentin Tarantino - ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

El pasado mes de diciembre, durante su paso por The Bret Easton Ellis Podcast, Quentin Tarantino cargó contra Paul Dano, criticando duramente su actuación en Pozos de ambición y llegando a describirle como el intérprete "más flojo" del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Ante esto, fans y diversas personalidades de Hollywood alzaron sus voces, defendiendo a Dano, quien hasta ahora había guardado silencio al respecto.

Dano acudió al festival de Sundance, que celebraba el 20 aniversario de Pequeña Miss Sunshine y, según revela Variety, al ser preguntado por el comentario de Tarantino fue Toni Colette, su compañera de reparto en la película de Jonathan Dayton y Valerie Faris, la que se apresuró a responder por él. "¿De verdad vamos a hablar de eso? ¡Que le den a ese tío! Debía de estar colocado... fue muy confuso. ¿Quién hace algo así?", exclamó la actriz.

El actor de The Batman o Pequeña Miss Sunshine no se había pronunciado sobre el ataque del cineasta y tampoco lo hizo en esta ocasión directamente, sino que prefirió agradecer que la gente hubiese hablado en su favor. "Fue muy bonito", declaró Dano. "También estoy muy agradecido de que el mundo haya hablado por mí, así no he tenido que hacerlo yo", añadió.

Otros que hicieron referencia a la polémica crítica del cineasta de Pulp Fiction fueron los directores de Pequeña Miss Sunshine. Dayton calificó sus comentarios de "vergonzosos" y sugirió que quizá "la crudeza de su interpretación incomodó a Tarantino", pues "no era fácil clasificarlo". "Lo interesante fue la gente que salió en defensa de Paul. De inmediato se vio que es muy querido por muchos. Es muy inteligente", señaló Faris por su parte.