Quentin Tarantino carga contra Los Juegos del Hambre por ser un plagio de Battle Royale

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

La saga de Los Juegos del Hambre volverá a los cines en noviembre del próximo año con el estreno de otra precuela, Amanecer en la Cosecha. La basada en los libros de Suzanne Collins es sin duda franquicia exitosa, pero para Quentin Tarantino no es más que un burdo plagio de Battle Royale, cinta estrenada en 2000 y basada en la novela homónima de Koushun Takami, publicada en 1999.

"No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins por absolutamente todo", soltó Tarantino en The Bret Easton Ellis Podcast. "Simplemente copiaron el maldito libro", añadió.

"Los críticos literarios estúpidos ni se molestaron en ver una película japonesa llamada Battle Royale, así que nunca la criticaron por ello. Decían que era lo más jodidamente original que habían leído en su vida", continuó indignado el oscarizado director.

"En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: '¿Qué cojones? ¡Esto es simplemente Battle Royale, pero apta para todos los públicos!'", sentenció el responsable de cintas como Érase una vez en Hollywood o Malditos bastardos.

Battle Royale, dirigida por Kinji Fukasaku, es uno de los filmes favoritos de Tarantino y, por otro, que las similitudes entre su trama y la de Los Juegos del Hambre comenzaron desde 2012, cuando se estrenaba la primera entrega de la tetralogía protagonizada por Jennifer Lawrence.

Battle Royale se ambienta en un Japón distópico y narra cómo una clase de estudiantes de instituto es seleccionada por un régimen totalitario para participar de forma obligatoria en un violento programa gubernamental, en el que deben luchar entre sí hasta que solo uno sobreviva.

Una premisa muy similar a la de Los Juegos del Hambre, también ambientada en un mundo distópico y centrada en una violenta competición en la que los participantes de cada uno de los 12 distritos de Panem son seleccionados al azar para luchar a muerte.

Llegados a este punto, hay que recordar que Collins negó anteriormente que su saga literaria se inspirara en Battle Royale. "Nunca escuché hablar de ese libro ni de ese autor hasta que entregué mi manuscrito", afirmó la novelista al New York Times en 2011.

"En ese momento me lo mencionaron y le pregunté a mi editor si debía leerlo. Me dijo: 'No. No quiero ese mundo en tu cabeza. Continúa con lo que estás haciendo'", recordó Collins al rememorar el instante en que supo por primera vez de la obra de Takami.