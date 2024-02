El papel secreto de Anya Taylor-Joy en Dune 2

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Dune Parte 2 llegará a los cines el 1 de marzo y pese a la proximidad del estreno, la cinta aún guarda celosamente algunos secretos, como lo era hasta hace poco el fichaje de Anya Taylor-Joy. Con su presencia en la premier de la película, posando junto al resto de estrellas protagonistas, la actriz confirmó los rumores que ya habían empezado a surgir.

Días antes de la premier, circulaban por las redes sociales capturas de pantalla de Letterboxd, donde Dune 2 aparecía entre la filmografía de Taylor-Joy, según recoge Variety. Aunque la plataforma la eliminó, el rumor ya había sido sembrado y la intérprete finalmente lo confirmó al acudir al evento junto a sus compañeros de reparto: Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgard y Austin Butler.

dune 2 in anya’s letterboxd filmography…. we live in strange times pic.twitter.com/csaPy6i6Nl

Anya Taylor-Joy at the premiere of #Dune2 in London. pic.twitter.com/9fcM8zthc3

"Es un sueño hecho realidad", confesó Taylor-Joy respecto a la oportunidad de formar parte de la producción, en una entrevista que se retransmitió en vivo en la cuenta de TikTok de Warner Bros. La intérprete no dio a conocer su papel, pero es de esperar que encarne a un personaje de importancia en la trama.

anya taylor-joy CONFIRMS she’s now part of the world of DUNE at the world premiere of “dune: part two” in london pic.twitter.com/wzLk4I2f8A