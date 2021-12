El padre de la directora de fotografía de Rush culpa a Alec Baldwin de su muerte en el rodaje: "Está claro que disparó"

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Alec Baldwin copó los titulares el pasado 22 de octubre, cuando un accidente con las armas de atrezzo en el rodaje de Rust acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza. Aunque el actor aseguró en una entrevista en ABC que no había apretado el gatillo, el padre de Hutchins se ha pronunciado e insiste en la culpabilidad del intérprete.

"No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los preparativos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija", declaró Anatoly Androsovych a The Sun. El padre de la víctima hace referencia al hecho de que el artista borró su perfil de Twitter poco después de su entrevista en ABC.

La atención no solo se ha centrado en Baldwin. Hannah Gutierrez-Reed, armera de la cinta, y David Halls, asistente del director, también están en el punto de mira, ya que supuestamente ellos fueron los encargados de revisar el arma antes del ensayo.

El padre de Hutchins también reveló a The Sun cómo estaba el hijo de la víctima, llamado Andros y de tan solo nueve años. "No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos", lamentó.

La investigación del accidente continúa, aunque por el momento no se han presentado cargos. Sí se han presentado varias demandas civiles contra Baldwin y, según Screen Rant, el departamento de policía de Santa Fe consiguió una orden judicial y requisó al actor su teléfono móvil.