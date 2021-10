El asistente que entregó la pistola a Alec Baldwin confiesa que no revisó el arma

El asistente que entregó la pistola a Alec Baldwin confiesa que no revisó el arma

El terrible suceso del pasado 22 de octubre, cuando el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el rodaje de Rust, sigue bajo investigación. Las pesquisas de las autoridades hacen que poco a poco vayan saliendo máss detalles a la luz sobre el caso. La novedad más importante de las últimas horas es que el asistente que entregó la pistola a Baldwin, que contenía munición en lugar de balas de fogueo, ha reconocido que no revisó el arma.

Según The Daily Beast, el asistente Dave Halls supuestamente declaró a los investigadores que típicamente él "revisaba el cañón en busca de obstrucciones" y luego la armera Hannah Reed-Gutierrez "abría el cargador y hacía girar el tambor" antes de anunciar que el arma estaba "fría" o vacía al resto del equipo.

Después del tiroteo, Halls declaró que abrieron el arma y encontraron cuatro cartuchos falsos y uno gastado. Sin embargo, Halls aseguró que solamente había tres cartuchos cuando él reviso el arma antes de la tragedia. "David señaló que cuando Hannah le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo solo había chequeado tres cartuchos. Reconoció que debería haberlos revisado todos, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el cargador", señala una fuente a The Daily Beast.

Los investigadores encontraron en la escena tanto balas falsas como reales. "Vamos a determinar cómo llegaron allí esas balas reales y por qué estaban allí, porque no deberían haber estado allí", han advertido los investigadores.

Cabe destacar que Halls ya había tenido problemas en anteriores rodajes. En 2019 fue despedido de la película Freedom's Path después de que un miembro del equipo resultara herido en un incidente con armas de fuego. Maggie Goll, una técnica de efectos especiales que trabajó en el set de una serie de Hulu con Halls en 2019, dijo que no mantenía un entorno de trabajo seguro. La experta declaró a NBC News que Halls no hacía reuniones de seguridad ni informaba al equipo cuando había un arma en el set.