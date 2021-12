Alec Baldwin, sobre el accidente que acabó con la vida de la directora de fotografía de 'Rust': "No apreté el gatillo"

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

"Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca", ha afirmado Alec Baldwin en una entrevista concedida a ABC News en la que el actor ofrece su versión de los hechos que tuvieron lugar en el set de rodaje de la película 'Rust' el pasado 22 de octubre. Un fatal accidente con las armas de atrezzo utilizadas en el filme en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins y fue herido el director Joel Souza.

En un extracto de la entrevista adelantado por la cadena antes de su emisión completa, el actor no puede explicar si la pistola se disparó sola o cómo tuvo lugar el tiroteo, pero sí insiste una y otra vez en que él no fue quien apretó el gatillo del arma. Además, señala que la munición que se encontraba en el set de roadaje del rancho Bonanza Creek de Nuevo México no debería haber sido real.

"Alguien puso munición real en esa pistola, una bala que se supone que ni siquiera debía estar en aquel lugar", señala Baldwin que la entrevista concedida a George Stephanopoulos en la que el actor, visiblemente emocionado, se refiere a la fallecida, la directora de fotografía Halyna Hutchins.

"Era una persona querida y admirada por todos los que trabajaban con ella", señala antes de romper a llorar. Durante la entrevista el protagonista de Rockefeller Plaza asegura que esto es lo peor que le ha pasado en la vida y que aún no ha conseguido asumir que sea "real".

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @hulu. https://t.co/u7L88vgK2A pic.twitter.com/3NhsLrIAva