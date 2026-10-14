Paco León será un tacaño padre por sorpresa en Rata, su nueva película en Netflix

La milimétrica vida de Paco León se derrumba en Rata, su nueva comedia para Netflix, que ya ha iniciado su rodaje - NETFLIX

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Rata, el remake de la película francesa Radin (2016), de Laurent Turner, Nicolas Cuche y Fred Cavayé, ha comenzado su rodaje. La nueva cinta de Netflix, dirigida por Oriol Pérez Alcaraz (La casa nostra), está protagonizada por Paco León (Aída y vuelta) junto a Miren Ibarguren (Fe de etarras) y Alícia Falcó (Dímelo Bajito).

"Federico (León) cuenta los minutos de ducha, los vatios y hasta los suspiros. Su vida de tacaño, perfectamente controlada, salta por los aires cuando aparece Laura (Falcó), la hija que no sabía que tenía. Dispuesta a arruinar su milimétrico sistema de ahorro y a emparejarlo con Valentina (Ibarguren), Laura le demostrará que hay cosas que no tienen precio", adelanta la sinopsis del filme.

Rata cuenta con el guión de Eric Navarro y Natalia Durán, producción ejecutiva de Claudia Calviño y producción a cargo de Gaël Nouaille y Adrià Monés, con Andreu Ortoll como director de fotografía.

El rodaje del largometraje tendrá lugar en diferentes localizaciones de Madrid.

PACO LEÓN REFERENTE EN LA COMEDIA

Este mismo año Paco León ya estrenó en Netflix Mi querida señorita, actualización del filme de Jaime de Armiñán en el que interpretó a un cura de mentalidad liberal y fanático de Mónica Naranjo. También triunfó en cines con Aída y Vuelta, su más reciente filme como director que supuso el salto a la gran pantalla en clave metacinematográfica de la serie que le catapultó a la fama y que contó con un total de diez temporadas.

Entre los próximos proyectos destaca el largometraje La Roja, dirigido por Marcel Barrena. En esta película, el cineasta interpretará a un entrenador de críquet que se enfrenta al reto de lograr que España triunfe en su primer campeonato europeo, junto a un reparto que incluye a Carolina Yuste, Atul Vijayakumar, Óscar de la Fuente, Guillermo Lasheras o Marc Martínez.