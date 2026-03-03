El remake de Mi querida señorita de los Javis ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - MI QUERIDA SEÑORITA. Elisabeth Martinez as Adela/Ad, Nagore Aranburu as Cruz in MI QUERIDA SEÑORITA. Cr. Michael Oats/Netflix 2025 - MICHAEL OATS/NETFLIX - Archivo

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Tras su lanzamiento en cines el próximo 17 de abril, el remake de Mi querida señorita producido por Javier Calvo y Javier Ambrossi llegará a Netflix el 1 de mayo. Dirigida por Fernando González Molina (Palmeras en la nieve, Tres metros sobre el cielo), la película cuenta con un guion a cargo de Alana S. Portero, autora de la novela La mala costumbre.

Mi querida señorita está protagonizada por la debutante Elisabeth Martínez. Completan el reparto Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez, María Galiana y Delphina Bianco.

La cinta es una adaptación libre de la película homónima de 1972, dirigida por Jaime de Armiñán y con un reparto encabezado por José Luis López Vázquez. Con un guion firmado por el propio Armiñán junto a José Luis Borau, el filme estuvo nominado al Oscar a mejor película extranjera.

"Adela, solitaria hija única de una familia conservadora, pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida. Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer, Isabel, provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse", reza la sinopsis de la película.

En un comunicado difundido por Netflix, Calvo y Ambrossi aseguraron que "esta adaptación libre de Mi querida señorita representa el ADN de Suma Content, visibilizar realidades como las de las personas intersexuales, con las que tenemos una deuda pendiente como sociedad". "Además, afianzan su compromiso con la comunidad LGTBQ al ofrecer oportunidades tanto delante como detrás de las cámaras", afirmaron los productores.

Esta versión, adelantó Alana S. Portero, centrará su trama en las "partes oscuras" que no se abordan en la cinta de 1972. "El gran tributo que podíamos hacer a la película original es ese, construir un edificio luminoso sobre sus cimientos", expresó la guionista, autora de la novela La mala costumbre, que narra la infancia de una adolescente transexual.

Mi querida señorita tendrá su premiere global en la Sección Oficial a concurso de la 29.ª edición del Festival de Málaga el próximo 8 de marzo. La película cuenta con una canción original de la artista Zahara, quien también compone la banda sonora del proyecto junto a Álex de Lucas.