Emotivo tráiler de El mapa de los anhelos, adaptación de la novela de Alice Kellen con Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Geo

Archivo - Emotivo tráiler de El mapa de los anhelos, adaptación de la novela de Alice Kellen con Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós - NETFLIX - Archivo

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler oficial de El mapa de los anhelos, miniserie basada en la novela homónima de Alice Kellen y protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. La ficción, compuesta por seis episodios, llegará a Netflix el 17 de julio.

El mapa de los anhelos sigue a Greta (Alicia Falcó), quien cree haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, Lucy no logra sobrevivir a la enfermedad, dejando a su hermana con un profundo vacío existencial.

Pero antes de partir, el personaje de Amorós crea el mapa de los anhelos, un juego para que Greta supere el duelo enfrentándose a su dolor y descubriendo su propio camino. En este viaje, conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta.

Junto a Falcó, Amorós y Álvarez, completan el reparto de El mapa de los anhelos Laia Marull, Mario de la Rosa y Ramón Barea, entre otros. Laura M. Campos y Gemma Ferraté dirigen la ficción, mientras que Isa Sánchez firma el guion.

El mapa de los anhelos no es la única novela de Alice Kellen que ha sido adaptada a la pantalla, pues recientemente ha visto la luz en cines Todo lo que nunca fuimos. Protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro y dirigida por Jorge Alonso, la cinta relata la historia de amor entre Lea, una joven marcada por la muerte de sus padres, y Axel, el mejor amigo de su hermano.