Los OVNIS escondidos en Army of the Dead de Zack Snyder

Como ya adelantó Zack Snyder mucho antes del estreno en Netflix de Ejército de los Muertos (Army of the Dead), el origen de su nuevo apocalipsis zombie está relacionado con el Área 51, y, por lo tanto, con los extraterrestres. Pero lo que muchos espectadores han pasado por alto es que la primera secuencia de la película ya incluye el elemento OVNI... oculto a plena vista.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La escena en cuestión dura apenas un segundo, y tiene lugar en los primeros minutos de la película, antes incluso de que Zeus, el primer zombie Alfa, se escape del convoy militar que le traslada desde el Área 51. En un plano en el que se muestra a un militar, en el cielo se pueden observar dos luces, que en un abrir y cerrar de ojos desaparecen dejando una estela luminosa.

Se trata, por supuesto, de dos OVNIs que justo salen disparados cuando Zeus es sacado del Área 51, en el momento en el que el convoy pasa junto al letrero de prohibido el paso. Parece como, si de alguna forma, los aliens hubiesen estado esperando a que el primer Alfa saliese de las instalaciones para poner rumbo a donde quiera que vayan. Es decir, como si supiesen lo que iba a pasar y las futuras consecuencias.

Posiblemente, las dos luces que se ven en el cielo de Ejército de los Muertos sean sólo un pequeño guiño al Área 51 para los espectadores. Pero también puede tener mucho más detrás, sobre todo teniendo en cuenta que la cinta también introduce unos misteriosos zombies robots.

Sea como sea, los aliens, su tecnología, y sus virus son una pieza fundamental del universo de Ejército de los Muertos que Snyder está construyendo, y que se ampliará con dos precuelas confirmadas de momento, Army of Thieves y la serie de animación Army of the Dead: Lost Vegas. Hasta entonces, los fans sólo podrán especular sobre qué está ocurriendo realmente en el nuevo apocalipsis creado por el cineasta.