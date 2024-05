El oscuro final alternativo de El Reino del Planeta de los Simios

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

El Reino del Planeta de los Simios ya ha llegado a los cines, dando continuidad a la franquicia siete años después de la última entrega. La cinta se ambienta varias generaciones después de César y narra una aventura en la que el chimpancé Noa y la humana Mae deben liberar a numerosos primates de un temible villano. Ahora se ha desvelado que el final iba a ser diferente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras derrotar a Proximus César y liberar a los clanes de simios, Noa se erige como nuevo líder de su pequeña aldea. Por su parte, Mae se despide de él. Pero de pronto se descubre que en su espalda lleva una pistola. Por un momento parece que va a disparar al protagonista de El Reino del Planeta de los Simios, pero finalmente no lo hace.

Esta impactante secuencia era aún más explícita en su versión original. Así lo ha confesado Freya Allan, la actriz de Mae. “Déjame darte una información privilegiada. Esa escena era muy diferente. Bueno, no tan diferente. La premisa principal sigue siendo la misma”, comienza en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

“Originalmente, la ves apuntar con el arma a Noa, pero él está de espaldas a ella. Y entonces piensas: 'Dios mío, ¿está a punto de dispararle?' Y Mae llora mientras lo hace, pensando: '¿Voy a dispararle?' Pero luego no lo hace. En el momento en que menciona el nombre de Raka, ella baja el arma”, revela la joven intérprete.

En la versión final, Mae nunca llega a apuntar con el arma. “En la edición, querían que se sintiera más sutil y, sinceramente, prefiero lo que hicieron. Es mucho más inteligente y realmente te permite pensar más", celebra Allan. "No necesita ser tan obvio como tenerla sosteniendo el arma, y te permite plantear ciertas preguntas: ¿Iba a matarlos? ¿O era por precaución? Así que eso lo decides tú porque la escena que rodé era muy diferente”, añade.

De esta forma, se deja abierto a interpretación un desenlace que era muy evidente en un primer momento. “En la escena que filmé, Mae iba a matarlo porque él le asusta. Su inteligencia le asusta. Mae no quiere matarlo, pero siente que tiene que hacerlo. Y en ese momento, no puede. Ha hecho muchas cosas brutales pero no puede apretar el gatillo, por lo que se convierte en un adiós muy emotivo, uno con una fatalidad trágica y persistente. Eso es lo que filmé, pero es lo sorprendente de la edición. Puedes modificarlo y hacerlo más interpretable”, sentencia la actriz.