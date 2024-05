¿Tiene Escena Post-Créditos El Reino Del Planeta De Los Simios?

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

La saga de El Planeta de los Simios regresa a los cines con el estreno de El Reino del Planeta de los Simios. La película retoma la historia relatada en la última y aclamada trilogía pero saltando varias décadas adelante en el tiempo para presentar un planeta en el que los primates se han consolidado como especie dominante. Al tratarse de una franquicia, una de las más longevas de la historia del cine, de hecho, no son pocos los fans que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene El Reino del Planeta de los Simios escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las películas de superhéroes, especialmente, en las producciones de Marvel y, con menos regularidad, también en las cintas basadas en personajes de DC Comics. Pero además son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas o incluso en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring.

En el caso de la película dirigida por Wes Ball, la respuesta es negativa. Así, al igual que sus antecesoras, El Reino del Planeta de los Simios no tiene escena post-créditos, es decir que ni durante ni después de los créditos finales que culminan sus casi dos horas y media de metraje, no hay nuevas imágenes. La única excepción a esta regla fue La única excepción es El origen del planeta de los simios, que sí que contó en 2011 con una escena final que mostraba la inevitable propagación de la gripe simia.

Eso sí, que no haya escena post-créditos... no significa que la cinta protagonizada por Owen Teague, Freya Allan y Kevin Durand no tenga una pequeña sorpresa y guiño tras su desenlace. Y es que durante esos créditos finales, los espectadores más pacientes que aguarden en sus butacas deben estar atentos a una sutil señal sonora de posibles acontecimientos futuros.

Y es que, apenas unos segundos antes de que la película llegue a su fin, se oye de fondo el ruido de un simio. Puede parecer un detalle bastante inocuo, pero el ruido que se oye al final recuerda profundamente a un personaje cuyo destino es bastante ambiguo al final de la película.

No es la primera vez que la saga de ciencia ficción utiliza este tipo de recursos. El amanecer del planeta de los simios, cinta estrenada en 2014, incluía también un guiño sonoro al final de los créditos que dio pie a algunas teorías de los fans. Ahora habrá que esperar para comprobar si la misteriosa señal sonora del final de El reino del planeta de los simios anuncia el regreso de un personaje importante en futuras entregas de la franquicia.

De hecho, los propios protagonistas del filme afirmaron, en una entrevista concedida a CulturaOcio, que sueñan con alumbrar su propia trilogía primate que conecte directamente con el filme original que protagonizó Charlton Heston.