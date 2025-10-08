Nuevas imágenes de la temporada 2 de One Piece revelan el esperado primer vistazo a la colosal Laboon y a Crocus - NETFLIX

A la espera de confirmar su fecha de estreno, Netflix ha difundido nuevas imágenes de la segunda temporada de One Piece que revelan algo muy esperado por el fandom: el vistazo oficial a Laboon, la ballena gigante que custodia la entrada al Grand Line. Las nuevas fotografías también presentan a Crocus, el médico y farero de Cabo Gemelo que funciona como vínculo entre los viajeros y la enigmática criatura.

"¡El primer desafío del Grand Line es GRANDE!", anuncia el pie de foto de una de las instantáneas en la que Laboon domina el horizonte de Cabo Gemelo, lo que deja entrever que el primer tramo de los nuevos capítulos se centrará en la llegada de los protagonistas al Grand Line y en su encuentro con Laboon.

Las otras dos fotografías muestran en su hogar a Crocus, un punto estratégico que orienta a los navegantes que cruzan hacia el nuevo mar, así como a los Sombreros de Paja descansando junto a este personaje.

Netflix ha subrayado la importancia de Laboon dedicándole también un nuevo póster oficial, donde el barco de los protagonistas parece insignificante delante de la gigantesca presencia de un cetáceo que domina el horizonte marino:

La temporada 2, que se estrenará en Netflix en algún punto de 2026, terminó su rodaje en febrero de 2025 y ahora está en plena postproducción, una fase marcada por la integración de efectos digitales en personajes como Chopper, el reno parlante que es una de las incorporaciones más esperadas de esta nueva entrega.

"La épica aventura pirata en alta mar de Netflix, One Piece, regresa con su segunda temporada, en la que se enfrentarán a adversarios más feroces y a las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombreros de Paja zarpan hacia la extraordinaria Grand Line, una legendaria extensión de mar donde el peligro y las maravillas les esperan a cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una serie de nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada.

El reparto de los nuevos capítulos de One Piece, serie que Netflix ya renovó para una tercera temporada que comenzará a rodarse este mismo año en Ciudad del Cabo, contará con el regreso de Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji o Jacob Romero Gibson como Usopp.

Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto la temporada 2 son Mikaela Hoover (que pondra voz al mencionado Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).