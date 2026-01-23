Oliver Laxe, sobre los brasileños y El agente secreto: "Si presentan un zapato a los Oscar, lo votan todos" - CONTACTO

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

El director de Sirat, Oliver Laxe, ha desatado la polémica al hablar de una de sus rivales en la lucha por el Oscar a la mejor película internacional, El agente secreto, y subrayar con un cierta irónica el gran preso que, según él, tienen los brasileños dentro de la Academia de Hollywood.

Durante su visita a La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1 de TVE, el cineasta gallego se refirió al resto de nominadas a mejor película internacional en Oscar, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 15 de marzo.

Junto a Sirat, las otras cintas nominadas a mejor película internacional son la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y la brasileña 'El agente secreto'. Y fue precisamente al referirse a la película dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, que ya le dejó sin premio en los Globos de Oro y en los Critics Choice, donde Laxe desató la polémica con sus irónicas declaraciones.

"En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos un mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos ahí... al zapato. Pero es muy buena película y el equipo es brillante", afirmó Laxe durante su charla con Broncano.

Un comentario que el director gallego parece que hizo sin ánimo ofensivo, pero que no ha sentado muy bien entre muchos usuarios y medios brasileños, que han afeado al realizador de Mimosas y O que arde sus palabras en redes sociales al considerar que "desmerecen" las conquistas del país americano en los Oscar.

Oliver Laxe, director of SIRĀT made some unfortunate comments about “The Secret Agent” and the Brazilian cinema:



"At the Academy there's a ton of Brazilians and we love 'em a ton but they're ultra-nationalists. I reckon the Brazilians present a shoe at the Oscars and they all… https://t.co/c2wQ8RArKR — Films to Films (@filmstofilms_) January 23, 2026

🗞️Diretor critica brasileiros após indicações ao Oscar: "ultranacionalistas"



Oliver Laxe diz que voto brasileiro favoreceu ‘O Agente Secreto’ no Oscar 2026: "Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele"https://t.co/TYxucJQ6fI — Correio Braziliense (@correio) January 23, 2026

🇪🇸 O espanhol Oliver Laxe, diretor de Sirāt, quis fazer graça e mandou indireta pros brasileiros da Academia:



"Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele" pic.twitter.com/Kja86DTzVa — Camarote da República (@camarotedacpi) January 23, 2026

Oliver Laxe, diretor de ‘Sirāt’, desmerece as conquistas do Brasil no #Oscar.



“Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

pic.twitter.com/l3rNjEFHKq — VHS CUT (@vhscut) January 23, 2026

🎬 Polêmica no Oscar 2026

O diretor espanhol Oliver Laxe (Sirat) ironizou os votos brasileiros em O Agente Secreto:

🗣️ “Se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele.”

A fala veio após a revelação das indicações e gerou reação imediata entre cinéfilos e… pic.twitter.com/e9PqT86rB8 — Seleção Geek (@SelecaoGeek01) January 23, 2026

"Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele."



Ridícula e equivocada o discurso de Oliver Laxe, diretor de Sirāt. pic.twitter.com/WNMZFPzE2q — screencaps (@screenscaps) January 23, 2026

Además de estar nominada a mejor película internacional, El agente secreto es también candidata al Oscar a la mejor película, mejor dirección de casting y mejor actor. Por su parte, Sirat opta también al premio al mejor diseño de sonido.

Presentada de nuevo por Conan O'Brian, la 98.ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Con 16 nominaciones, Los pecadores no solo es el filme que esta edición opta a más galardones, sino que además se ha convertido en el largometraje más nominado de la historia de los premios.

A la cinta de Ryan Coogler le sigue de cerca Una batalla tras otra, con 13 nominaciones. Después, Valor sentimental, Marty Supreme y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet de Chloé Zhao, con ocho candiaturas.