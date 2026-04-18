La obra en la que se basa una millonaria saga cinematográfica, elegida la peor novela de la historia - UNIVERSAL/SONY PICTURES/SUMMIT

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Muchas sagas literarias, como la de J.K. Rowling con Harry Potter o el universo creado por George R.R. Martin con Juego de Tronos, han dado el salto al cine y la televisión con adaptaciones de enorme éxito y millonarias. Pero también existe el caso de una célebre novela de los 2000 que, pese a haber inspirado una franquicia de películas multimillonaria, ha sido escogida ahora como la peor de todos los tiempos.

Se trata de Crepúsculo, la novela de vampiros escrita por Stephenie Meyer, cuyos protagonistas, Edward Cullen y Bella Swan, interpretaron en la gran pantalla Robert Pattinson y Kristen Stewart, papeles que impulsaron definitivamente la carrera de ambos actores.

El libro, primera entrega de la saga compuesta por cuatro novelas, se convirtió en un auténtico fenómeno entre los adolescentes gracias a la historia de romance sobrenatural que viven sus personajes.

Sin embargo, una encuesta de Goodreads para escoger los peores libros de todos los tiempos ha dejado claro el veredicto de los lectores, que es unánime, escogiendo Crepúsculo para ocupar el dudoso honor de encabezar el primer puesto de esta lista, con 5.240 votos. Esto deja a la novela de Meyer con 1.266 votos más que la segunda en esta clasificación, que casualmente resulta ser la cuarta entrega de la saga, Amanecer, con 3.974 votos.

Luna nueva, el segundo libro de la saga vampírica, ocupa el tercer puesto con 3.584 votos, mientras que Eclipse, tercera novela de la saga de Meyer, se encuentra en cuarta posición con 3.272 votos. Asimismo, mientras que Crepúsculo ocupa el primer puesto en la lista de los peores libros de todos los tiempos de la plataforma, la saga en su conjunto también aparece en el ranking, situándose en el noveno lugar con 973 votos.

LAS OTRAS DOS PEORES SAGAS LITERARIAS

Las otras dos principales franquicias de esta clasificación son 50 sombras de Grey, de E. L. James, cuyos libros ocupan los puestos quinto, vigesimosexto y trigésimo cuarto, junto con la serie de novelas protagonizadas por Robert Langdon escrita por Dan Brown, que se sitúan en las posiciones décima, trigésima y octogésima cuarta.

Además, La huésped, otra obra de Meyer, también figura en el ranking, concretamente en el puesto cincuenta con 268 votos. Por otra parte, aunque la saga cinematográfica de Crepúsculo supera a nivel global los 3.000 millones de dólares, las novelas de Meyer resultan quizá, para los lectores, repetitivas en determinados momentos.

En cuanto a los protagonistas, Edward y Bella, el romance que mantienen en las novelas de Meyer suele señalarse como un ejemplo de relación tóxica.

Vale la pena señalar que las clasificaciones de la encuesta realizada por Goodreads son también muy subjetivas. Por ejemplo, clásicos de la literatura como Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, ocupan 25 puestos por encima de Cómo hacerse rico, de Donald Trump.