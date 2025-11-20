Nueva imagen de Toy Story 5 con un ejército de Buzz Lightyear

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026 y poco a poco se van dando a conocer nuevos detalles de la película, que lanzaba su primer tráiler hace apenas una semana. Ahora, un nuevo vistazo ha adelantado que la cinta incluirá todo un ejército de Buzz Lightyear.

La imagen, publicada por Empire, muestra a un Buzz Lightyear liderando a otros como él entre la maleza, con actitud decidida y preparados para la batalla. Según revela el medio británico, el grupo, conocido como Multi-Buzz, "está destinado a causar el caos cuando todos se den cuenta de la verdadera naturaleza de su existencia plástica".

Toy Story 5 is about how "nobody's really playing with toys anymore", says Andrew Stanton.



"We're asking what that means for us," he tells Empire. "We can't just get away with making tech the villain."



Y es que parece que la crisis existencial tendrá un papel clave en la nueva entrega de Toy Story. Ya se dio a conocer que la principal antagonista del filme sería una tableta, Lilypad, en representación de toda la tecnología. "Sinceramente, ni siquiera se trata realmente de una batalla, sino más bien de la constatación de un problema existencial: que ya nadie juega con juguetes", señaló el director de la película, Andrew Stanton, en declaraciones a la mencionada revista.

"La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos. No podemos limitarnos a culpar a la tecnología", añadió el cineasta.

Por otro lado, Stanton reflexionó sobre el recorrido de la franquicia, que ya parecía haber dado un final a sus personajes en la tercera y cuarta entregas. "La 3 fue el final... de los años de Andy", matizó. "A nadie se le está robando su trilogía. Pueden quedarse con ella y no ver ninguna otra si no quieren. Pero siempre me ha encantado cómo este mundo nos permite aceptar el tiempo y el cambio. No hay ninguna garantía de que todo se mantenga inmutable", explicó.

El reparto de voces de Toy Story 5 contará con el regreso de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Tony Hale como Woody, Buzz, Jessie y Forky, respectivamente. Además, se incorporan al elenco Greta Lee como Lilypad, Conan O'Brien como un nuevo personaje llamado Smarty Pants (un juguete para enseñar a ir al baño), Ernie Hudson, que tomará el testigo del fallecido Carl Weathers como Combat Carl y Anna Faris en un papel aún por revelar.