MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim será la nueva película de la saga de fantasía en llegar a los cines. El proyecto de animación aterrizará en las salas el próximo 13 de diciembre bajo la dirección de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell). Ahora, Warner Bros. ha desvelado al fin las primeras imágenes de la cinta.

La compañía ha compartido a través de las revistas Entertainment Weekly y People el primer vistazo a algunos de los personajes del filme. En una de las imágenes del anime aparece, sosteniendo una espada, la princesa Hèra, la gran protagonista de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. La actriz Gaia Wise será la encargada de ponerle voz en su versión original.

Hera, Wulf, and the court of King Helm Hammerhand!! We finally have our first look at The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim!!

