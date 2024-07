Sebastian Stan, irreconocible en el tráiler de A Different Man

Sebastian Stan se transforma en el tráiler de A Different Man

Sebastian Stan se transforma en el tráiler de A Different Man - A24

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

A Different Man, la película con la que Sebastian Stan se llevó el Oso de Plata a mejor actor, llegará a las salas de cine este 2024. Producida por A24, en esta aclamada comedia negra el intérprete da vida a un personaje con deformidad facial que decide pasar por quirófano para dar remedio a su condición, tal y como avanza su primer e intenso tráiler del filme escrito y dirigido por Aaron Schimberg (Chained for Life).

El adelanto, de alrededor de minuto y medio de duración, arranca presentando a Edward (Sebastian Stan), un actor en ciernes condenado a vivir ciertas situaciones por padecer de neurofibromatosis. "La gente puede ser cruel, imagino", le dice compadeciéndose Ingrid (Renate Reinsve) a su vecino. Sin embargo, el protagonista decide cambiar su situación sometiéndose a un procedimiento quirúrgico que transforma completamente su rostro.

La vida del protagonista cambia drásticamente con su nueva apariencia y todo parece perfecto hasta que llega a su vida Oswald (Adam Pearson), un hombre con la condición que previamente padecía Edward que empieza a hacer de su nuevo rostro una pesadilla. "Empecemos todos a ser honestos con nosotros mismos, viejo amigo", aconseja el particular personaje de Pearson, que debutó en la gran pantalla en Under the Skin de Jonathan Glazer.

En el Festival de Sundance, Stan confesó que llegó a pasearse por las calles de Nueva York con el maquillaje prostético. "Era interesante interactuar con la gente. Daba un poco de miedo lo limitada que es la interacción, o pasan de ello o se compadecen excesivamente. Las únicas personas sinceras eran los niños", explicó el actor que da vida a Bucky Barnes (Soldado de Invierno) en el Universo Cinematográfico Marvel.

"El ambicioso actor neoyorquino Edward se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadoramente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida, sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en una pesadilla", reza la sinopsis oficial de A Different Man.

Completan el reparto de la cinta Miles G. Jackson, Patrick Wang, Neal Davidson y Marc Geller, entre otros. Llegará a las salas de cine estadounidenses el 20 de septiembre, mientras que, en España aún no tiene fecha de estreno oficial.