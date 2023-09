Nuevas imágenes del remake de El Vengador Tóxico, con un irreconocible y siniestro Elijah Wood

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Hace poco más de un mes salieron a la luz las primeras imágenes de que Peter Dinklage como Winston Gooze en la nueva versión de El Vengador Tóxico. Ahora, han aparecido nuevas instantáneas del filme que muestran el irreconocible aspecto que tendrá uno de sus protagonistas, Elijah Wood.

El protagonista de El señor de los anillos o Sin City, protagoniza las nuevas fotografías junto a otras estrellas de la película, como Peter Dinklage, Kevin Bacon o Taylour Paige. Pero, sin duda alguna, el siniestro aspecto de Wood, al que comparan con el Pingüino de Danny DeVito en Batman Returns de Tim Burton, es lo que más ha llamado la atención de las fotografías publicadas por Entertainment Weekly.

Las imágenes muestran a Dinklage como el vengador mutante, a Wood como su enemigo en el papel del demacrada Fritz Garbinger, Paige como la periodista JJ Doherty y Bacon como el hermano del personaje de Wood.

EW has your first look at #TheToxicAvenger, Macon Blair's reimagining of the 1984 cult classic. ➡️ https://t.co/LLy1pnt7Mg



📷: Legendary Pictures (4) pic.twitter.com/19ojjsOuOa