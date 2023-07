Nuevas imágenes HD del cameo de George Clooney en The Flash

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Uno de los cameos más sorprendentes en The Flash fue el de George Clooney como Bruce Wayne. Y ya han salido a la luz unas nuevas imágenes en HD de la divertida y fugaz aparición del actor que ofrecen una mirada en mayor profundidad a su papel al final de la película protagonizada por el velocista escarlata de Ezra Miller.

En 1997, Clooney protagonizó de la mano de Joel Schumacher la que, a día de hoy, todavía es considerada la peor cinta del caballero oscuro: Batman y Robin. Tanto es así, que en no pocas ocasiones, el protagonista de la saga Oceans, o la más reciente, Viaje al paraíso, en la que vuelve a trabajar con Julia Roberts, la ha descrito como un filme terrible, e incluso, llegó a pedir perdón por hacerla.

A pesar de ello, encontró divertido volver a interpretar al personaje en The Flash con una loca e inesperada secuencia en la que, tras restaurar aparentemente la línea temporal, Barry se encuentra con que Batman no es Ben Affleck, sino George Clooney. Y con la película de Andy Muschietti ya disponible en varias plataformas digitales, una serie de imágenes en alta definición que ya circulan por Internet muestran al actor brillando más que nunca como Bruce Wayne.

En la primera ellas puede verse a Clooney con su habitual elegancia, lucir un traje azul y unas gafas de sol entre la muchedumbre, entre la que se encuentra la prensa, mientras espera a que Barry salga de los juzgados para recibirle. La siguiente muestra a Wayne, frente a su joven protegido, al que quiere felicitar por su victoria y recuperar a su padre, mientras que en la tercera, le sonríe con descaro antes de que Allen le espete, "tú no eres Batman".

Ya la cuarta y última de estas imponentes tomas, con las que Clooney parece despedirse definitivamente del caballero oscuro, e incluso redimirse, es en la que Bruce, con cara de asombro, mira a su alrededor, le pregunta, "qué te pasa Barry". Y aunque tras su fugaz cameo en The Flash parece poco probable que vuelva a interpretar al caballero oscuro en el futuro del Universo DC, tampoco resultaría descartable que James Gunn y Peter Safran volviesen a contar con él para alguno de los varios proyectos que tienen en marcha relacionados con el caballero oscuro como The Brave and The Bold, filme que estará dirigido también por Andy Muschietti.