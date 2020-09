Nuevas imágenes de Dune con un letal Jason Momoa, Zendaya, Timothee Chalamet y Oscar Isaac

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La nueva versión de Dune que dirige Denis Villeneuve (Blade Runner 2049. La llegada) se ha convertido en una de las películas más esperadas de 2020 gracias, entre otras cosas, a su estelar reparto capitaneado por Timothee Chalamet como Paul Atreides y que cuenta con actores de la talla de Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin, Javier Badem u Oscar Isaac. Todos ellos protagonizan las nuevas imágenes del filme.

Empire ha publicado unas nuevas imágenes de los protagonistas de Dune antes del lanzamiento del primer tráiler de la película, programado para estrenarse el próximo 9 de septiembre. Las fotos muestran al elenco principal en sus icónicos papeles, además de dar una idea del tipo de atmósfera que Villeneuve ha elegido para su adaptación del clásico de ciencia ficción.

New look at Timothée Chalamet and Zendaya in DUNE. pic.twitter.com/KWr8miWCwe — ⊃∪∩⪽ (@DuneNews) August 31, 2020

En una entrevista con Empire, Timothee Chalamet explicó cómo ha sido la experiencia de filmar una película de proporciones tan colosales como Dune. "Esas escenas grabadas en Wadi Rum son tan impresionantes", explicó el joven actor que interpreta a Paul Atreides. "No es una pantalla verde ni nada. Es una de las secuencias más emocionantes tanto del libro como de la película".

"Teníamos los bocetos, pero fue una clase magistral para mí", continuó. "En Call Me By Your Name o Beautiful Boy era un poco contradictorio ver los guiones gráficos, porque te sentías limitado en función del ángulo de la cámara y esas cosas. Aquí es lo contrario, porque tienes una secuencia con un gusano de la arena gigante persiguiéndote, y eso es algo que no puedes imaginar".

Dune tiene previsto su estreno el próximo 18 de diciembre de 2020.