La nueva trilogía de Star Wars de Rian Johnson, director de Los últimos Jedi, sigue adelante

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Rian Johnson dividió a los fans de Star Wars con Los últimos Jedi, el polémico Episodio VIII de la franquicia en el que tomó algunas decisiones valentes... muchas de las cuales fueron rechadas de plano por los fans más inmovilistas de la saga y después enmendadas por J.J. Abrams en la mucho más tímida El ascenso de Skywarlker. Pero a pesar de todo, parece Lucasfilm sigue confiando en el realizador responsable de Puñales por la espalda o Looper. Tras meses de silencio sobre su nueva trilogía, ahora se ha desvelado que el proyecto del cineasta sigue en marcha.

Durante los Investor Days de Disney, celebrados en diciembre pasado, se confirmaron varios proyectos de Lucasfilm pero no se mencionó la trilogía de Johnson, lo que llevó a muchos a creer que había sido descartada. Sin embargo, la periodista Sariah Johnson ha confirmado que sigue en marcha.

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests -



Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.



THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁