Nueva imagen del tráiler de The Batman, con Robert Pattinson vigilando Gotham

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

La DC Fandome, el evento dedicado a anunciar las próximas novedades de los superhéroes de Warner, está al caer y con él, el nuevo tráiler de The Batman. Su director, Matt Reeves, ha querido ir abriendo boca, con el lanzamiento de una nueva imagen perteneciente al anhelado avance.

El realizador ha compartido en su cuenta de Twitter una imagen en la que puede verse al Caballero Oscuro, interpretado por Robert Pattinson, observando la ciudad de Gotham iluminada por una luz crepuscular.

Good Morning, from Gotham City… Can’t wait to show you more at #DCFanDome this Saturday… #TheBatman #TrailerShot pic.twitter.com/5IRaABRwk6