El nuevo Superman de DC es bisexual

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Jonathan Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane y heredero del título de Superman en la actual línea de cómics de DC, se declarará públicamente como bisexual en el próximo volumen de la novela gráfica, 'Superman: Son of Kal-El'. La publicación del quinto número tendrá lugar en noviembre, aunque ahora se ha anunciado este detalle con motivo del Día de la Salida del Armario y como muestra de apoyo a la comunidad LGBT.

Este anuncio viene precedido por otro similar con Tim Drake, el nuevo Robin, quien también es bisexual en el nuevo cómic de Batman. Junto con Wonder Woman, los tres superhéroes, que representan a los más icónicos de DC, suponen la mayor representación del colectivo bisexual en los cómics.

El nuevo interés romántico de Jon Kent será el reportero Jay Nakamura. "Después de una escena en la que Superman terminado agotado física y mentalmente por tratar de salvar a todo aquel que esté en apuros, Jay está allí para cuidar al Hombre de Acero", ha revelado DC de la trama del nuevo volumen del cómic.

"Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes. Estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros compartan esta idea", declaró el guionista del cómic, Tom Taylor, a Comicbook. "El símbolo de Superman siempre ha significado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, representa algo más", agregó.

"Me siento honrado de trabajar junto a Tom [Taylor] en la serie 'Superman: Son of Kal-E, que muestra a Jon Kent haciendo frente a la vida moderna al mismo tiempo que salva al mundo de sus mayores amenazas", añadió el artista del cómic, John Timms. El quinto volumen ya ha presentado sus distintas portadas, en las que se puede ver a Jon Kent junto con Nakamura.

Jon Kent Superman (Clark Kent’s son) has been confirmed bisexual, and is entering a relationship with hacktivist Jay Nakamura, aka The Truth! pic.twitter.com/XvNQuI5EJZ