No, la cara de Nicole Kidman no es tras el tortazo de Will Smith en los Oscar

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

El tortazo que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Oscar 2022 generó un aluvión de reacciones tanto dentro como fuera del Dolby Theatre de Los Ángeles. Las caras de muchos de los asistentes ante esta sorprendente agresión dieron la vuelta al mundo convirtiéndose en objeto de memes y chistes. Una de las reacciones más icónicas fue la de Nicole Kidman, cuyo rostro ojiplático fue una de las grandes estrellas de la avalancha de memes en las redes sociales. Una imagen que, en realidad, no tenía nada que ver con el ya legendario guantazo.

Y es que, la fotografía de Kidman con la boca abierta en el patio de butacas de los Oscar no se tomó cuando Will Smith le cruzó la cara a Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. Se trata de una imagen de la intérprete, que acudió a la gala como nominada al premio a la mejor actriz por 'Ser los Ricardo', tomada mucho antes de la agresión de Smith.

"The Slap" was so powerful it made Nicole Kidman's face move for the first time in 11 years #Oscars2022 #Oscars #WillAndChris #WillSmith #ChrisRock pic.twitter.com/tR16bzkITt