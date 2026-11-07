Nicolas Cage rompe su silencio sobre el Ghost Rider de Ryan Gosling - SONY PICTURES / NETFLIX

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

La primera película de Ghost Rider integrada en el UCM, anunciada por Marvel durante la pasada Comic-Con de San Diego y con Ryan Gosling como protagonista, se estrenará en los cines el 28 de julio de 2028. Nicolas Cage, quien ya dio vida al personaje en la gran pantalla en dos ocasiones, ha roto ahora su silencio sobre el fichaje del actor como el Espíritu de la Venganza.

"Ryan aportará su propia visión al personaje y estoy deseando verlo", admitió Cage a The Hollywood Reporter.

"Sabe lo que pienso de él como actor; hemos tenido conversaciones muy agradables y seguimos en contacto. Me alegré por él, le deseé mucha suerte en sus aventuras y estoy deseando ver la película", añadió la estrella de cintas como Cara a cara o Renfield.

¿QUÉ VERSIÓN DE GHOST RIDER INTERPRETARÁ GOSLING EN EL UCM?

Hasta el momento, se desconoce qué versión de Ghost Rider interpretará Gosling en la película, que estará dirigida por Shawn Levy, responsable de Deadpool y Lobezno y también director de Star Wars: Starfighter, protagonizada por el propio actor.

Sin embargo, todo apunta a que dará vida a Johnny Blaze, la encarnación más conocida del personaje, a quien Cage interpretó en Ghost Rider. El motorista fantasma, estrenada en 2007, y Ghost Rider: Espíritu de Venganza, que llegó a los cines en 2012.

Por otro lado, la experiencia del actor interpretando a personajes de Marvel no se limita únicamente al motorista fantasma. Cage también ha interpretado recientemente a Ben Reilly en la serie Spider-Noir de Prime Video, después de haber encarnado a otra versión del personaje en Spider-Man: Un nuevo universo, primer filme de la saga animada del Spider-Verse, que ganó el Óscar a la mejor película de animación en 2019.

Dirigida por Levy, la película de Ghost Rider tiene previsto arrancar su rodaje en primavera de 2027 y, según adelantó The Hollywood Reporter, tendrá lugar en Nueva York. Por el momento, los detalles sobre la trama permanecen en secreto, aunque las informaciones más recientes apuntaban a que Connor Storrie (Más que rivales) interpretará al gran villano de la cinta.