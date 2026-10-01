Nicolas Cage opina sobre el UCM: “Se está convirtiendo en una especie de WWE bien financiada y glorificada” - PRIME VIDEO

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Durante su paso por la Fan Expo de Dallas, Nicolas Cage fue preguntado por la ola de películas de superhéroes que lleva décadas dominando la industria. El actor, que recientemente protagonizó la serie de Prime Video Spider-Noir, encarnando a una oscura versión del trepamuros, compartió su opinión sobre la dirección que parece haber tomado el Universo Cinematográfico Marvel, llegando a compararlo con la WWE.

"En mi opinión, empezó de maravilla. Algunas de las primeras historias de Marvel... la forma en que entrelazaban todos los hilos y contaban las historias y los antecedentes de diferentes personajes", expresó el actor, según recoge The Wrap. "Pero últimamente, y lo digo con cariño, cuando veo a estos actores de más de 50 años, por lo demás inteligentes y con un talento extraordinario, poniéndose esos trajes ridículos y preparándose para la pelea... me cuesta no pensar que el UCM se está convirtiendo en una WWE bien financiada y glorificada", indicó.

Nicolas Cage rattles Marvel fans after he says the MCU has become a "well-funded and glorified WWE."



Speaking at Fan Expo, he joked about watching dozens of incredibly talented actors put on ridiculous superhero costumes, only for everything to eventually lead to another massive… pic.twitter.com/tJqeQS7dot — Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) September 30, 2026

Tras provocar las risas entre el público, el intérprete continuó explicando que Spider-Noir se diferenciaba de las típicas producciones del género de superhéroes. Cage expuso que, una de las cosas que le gustaban de la ficción era que "no se limitaba a mostrar la pelea" y que "era una historia de detectives" con un misterio.

"Me gustaría que volviera a centrarse en contar historias y no se limitara a mostrar el combate de lucha libre", añadió el actor, refiriéndose de nuevo al rumbo del UCM.

SPIDER-NOIR FUE CANCELADA TRAS SU PRIMERA TEMPORADA

Estrenada este 2026, cabe recordar que Spider-Noir fue cancelada tras una única temporada. "Para mí, una temporada es perfecta, ya que he dicho todo lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop art", afirmó Cage en un comunicado dirigido a Deadline.

En todo caso, la serie contó con la aprobación tanto de buena parte de la crítica como de la audiencia y se llevó cinco premios Emmy en categorías técnicas: mejor fotografía para una serie de una hora, mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama, mejor coordinación de especialistas, mejor diseño de títulos de crédito y mejores efectos visuales especiales en un episodio.