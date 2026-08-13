El hijo del director Rob Reiner acusado formalmente del asesinato de sus padres

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Nick Reiner ha sido acusado formalmente del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, que fueron hallados sin vida en su domicilio de Los Ángeles el pasado mes de diciembre. La Fiscalía pretende así acelerar el proceso para llegar a juicio. En caso de ser declarado culpable, Reiner podría ser condenado a la pena de muerte.

La acusación formal implica que la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas en una vista preliminar y podrá pasar directamente a juicio. El acusado permanece detenido sin fianza desde el 14 de diciembre, el día en que se encontraron los cadáveres del director de cine y su esposa.

Inicialmente, Reiner fue imputado por dos cargos de asesinato, junto con la circunstancia agravante de asesinato múltiple. Esto le hace susceptible de enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena capital.

La acusación formal del Gran Jurado, dictada el 20 de julio y hecha pública este miércoles 12 de agosto, añade el "acecho" como circunstancia agravante. Tras formularse estos nuevos cargos modificados, Reiner ha vuelto a declararse no culpable. Aún no se ha fijado la fecha del juicio, pero Reiner deberá comparecer en una vista previa el próximo 15 de septiembre.

"Se trata de una profunda traición por parte de alguien a quien querían y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber asesinado", ha declarado el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado. "Esperamos que el hecho de que un Gran Jurado haya dictado una acusación formal en este caso nos acerque un paso más al juicio y a que se haga justicia", concluía.

Los cadáveres de Rob Reiner, director de filmes como La princesa prometida, Misery o Cuenta conmigo, y Michele Singer Reiner fueron encontrados por su hija Romy. La pareja estaba casada desde 1989. Rob y Michele se conocieron mientras él dirigía Cuando Harry encontró a Sally, que se estrenó ese mismo año. Juntos tuvieron tres hijos, entre ellos Nick.