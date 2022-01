Neve Campbell, protagonista de Scream, relata como un oso la atacó durante un rodaje

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Neve Campbell protagonizó bajo la batuta de Wes Craven en 1992 la cinta de terror Scream: Vigila quien llama, interpretando a Sidney Prescott. La actriz, que ha participado en otras cuatro películas más de la saga, regresa de nuevo a la franquicia 25 después del primer filme. Y echando la vista atrás, haciendo repaso de su carrera Campbell ha recordado uno de los momentos surrealistas que ha vivido ante las cámaras cuando, a los 17 años, fue atacada por un oso en mitad de un rodaje.

Así lo ha relatado en The Kelly Clarkson Show recordando que su interpretación en la ficción televisiva Catwalk, implicaba trabajar con animales. Durante una de las escenas, su personaje, Daisy McKenzie, huía de un oso. Para llevar cabo tamaña secuencia, la actriz explicó que recibió precisas instrucciones para untar miel en su mano y así, dar de comer al animal. Sin embargo, al parecer el rodaje acabó en un incidente en el que, el oso, comenzó a perseguirla y la arrastró por el bosque.

"Unté mi mano en miel y corrí hacia una roca, entonces me di la vuelta y extendí mi mano, pero el oso no dejaba de aproximarse a gran velocidad y no se dirigía a mi mano. Me agarró de la pierna y me arrastró por el bosque. Y mi madre, que estaba de visita en el set, comenzó a gritar. Todo el equipo está petrificado porque ninguno puede creer lo que está pasando. Todo en lo que se me ocurrió decir fue: '¡Me está mordiendo!' Como si no fuera una obviedad", relató la actriz.

Finalmente, gracias al equipo de rodaje, Campbell fue rescatada sin daños físicos graves y el incidente quedó en una singular anécdota que, a día de hoy, su protagonista afirma haber superado. En este contexto, la actriz destacó que, en ocasiones, durante los rodajes a los intérpretes se les piden que hagan cosas que tacha de "tonterías".

La carrera de la actriz ha ido en aumento desde entonces ya que además de convertirse en la heroína de la saga Scream también ha participado en la serie House of Cards bajo las órdenes de David Fincher, compartido pantalla con Dwayne Johnson en la cinta de acción El rascacielos y tiene pendiente de estrenar el drama legal televisivo, Lincoln Lawyer junto a Christopher Gorham.

Mientras tanto, los fans de Neve Campbell pueden reencontrarse con ella en la quinta entrega de Scream, que ya se encuentra en los cines y está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett a partir de un guion de Guy Busick, James Vanderbilt y Kevin Williamson.

Junto a la intérprete, también regresan a la franquicia Courtney Cox, David Arquette, además de Mikey Madison y Roger L. Jackson como la voz de Ghostface. Completan el reparto, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner y Sonia Ben Ammar.