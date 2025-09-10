Netflix resucita la película en acción real de My Hero Academia y ficha al guionista de Wonder Woman

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

La adaptación en acción real del popular manga y anime My Hero Academia vuelve a actualizar su estado tras siete años en desarrollo y un prolongado ciclo sin novedades al respecto. La película, impulsada por Legendary y con Netflix a bordo para su producción y distribución, ha fichado al guionista Jason Fuchs, conocido por firmar los libretos de Wonder Woman y Argylle.

Según informa The Hollywood Reporter, Fuchs, que está detrás del spin-off precuela de It, Bienvenidos a Derry, se incorpora al equipo como escritor cubriendo la marcha de la producción de Joby Harold (Obi Wan Kenobi). La dirección continúa en manos de Shinsuke Sato, cineasta especializado en adaptaciones de manga con trabajos como Alice in Borderland, Kingdom y Bleach. Más allá de este tándem creativo, no se han comunicado detalles sobre el reparto ni se ha fijado calendario de rodaje o fecha de estreno.

El origen del filme se remonta a 2018, cuando se anunció la intención de trasladar a imagen real la obra de Kohei Horikoshi. Desde entonces, entre cambios y ampliaciones de alcance (la entrada de Netflix en 2022), el proyecto ha mantenido el interés de los fans durante siete años. La alianza entre Legendary (productora de Godzilla x Kong) y Netflix refuerza el perfil industrial del título dentro de la ola de adaptaciones live-action de grandes franquicias japonesas.

En paralelo, la marca no ha dejado de crecer en animación. En televisión suma siete temporadas emitidas (2016-2024) y una octava (y final) fijada para el 4 de octubre de 2025, con emisión internacional vía Crunchyroll. Además, la franquicia cuenta con cuatro películas animadas: Two Heroes (2018), Heroes: Rising (2019), World Heroes' Mission (2021) y You're Next (2024).

En un mundo donde la mayoría de la población nace con superpoderes, My Hero Academia se centra en Izuku Midoriya, un chico sin habilidades que, tras ser elegido por el símbolo de la paz All Might para heredar sus poderes, ingresa en la academia de formación de héroes mientras su generación alterna vida escolar, crecimiento personal y conflictos a gran escala contra villanos.