Explosivo tráiler de la temporada 3 de Alice in Borderland con nuevos juegos y letales novedades

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

A menos de un mes de su estreno, Netflix ha lanzado el nuevo tráiler de Alice in Borderland, la serie japonesa más vista de la plataforma a nivel global y la primera ficción nipona del servicio en alcanzar tres temporadas. El avance vuelve a poner el foco en los letales juegos y en la amenaza ligada a la enigmática carta del Joker.

En lo visual, el tráiler apuesta por una puesta en escena oscura y expansiva, con escenarios urbanos, laberintos a gran escala y desafíos que sugieren reglas aún más crueles.

Aunque la serie se basa en el manga homónimo de Haro Aso, la temporada 3 marca un cambio de paradigma, pues ya no adapta las viñetas, sino que se adentra en territorio original. Esta libertad creativa permite redefinir las reglas de Borderland, introducir pruebas inéditas, nuevos antagonistas y, en definitiva, apostar por la imprevisibilidad real.

En cualquier caso, el público no entra a ciegas en este asalto, ya que Netflix ha compartido la sinopsis oficial, que encaja con lo mostrado en el avance: "En la temporada anterior, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) superaron todos los juegos y volvieron al mundo real. Desde entonces, están casados y disfrutan de una vida feliz, sin recuerdos de Borderland. Sin embargo, algunas vivencias olvidadas a veces emergen en forma de sueños y alucinaciones. Un día, Usagi desaparece repentinamente alentada por el investigador del más allá, Ryuji (Kento Kaku). En ese mismo instante, Banda (Hayato Isomura) le entrega a Arisu la carta final: el comodín".

El lanzamiento del tráiler ha llegado acompañado por dos pósteres oficiales, que refuerzan el tono expansivo de esta nueva entrega y subrayan la iconografía del Joker como eje de la temporada:

New players and deadly games await.



ALICE IN BORDERLAND Season 3 premieres September 25. pic.twitter.com/nU4XxGeEPG — Netflix (@netflix) August 26, 2025

Todas las cartas sobre la mesa: Arisu vuelve a Borderland para enfrentar al Joker. La tercera temporada de 'Alice in Borderland' llega el 25 de septiembre. pic.twitter.com/YUF1a4GoZn — Netflix España (@NetflixES) August 27, 2025

La nueva entrega vuelve a estar dirigida por Shinsuke Sato, que además firma el guion junto a Yasuko Kuramitsu. Completan el elenco Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga y Akana Ikeda.

Con el reloj en marcha para su aterrizaje, Alice in Borderland promete resolver incógnitas abiertas tras la segunda temporada y redefinir las normas del juego con la llegada del Joker. Los nuevos episodios estarán disponibles el 25 de septiembre en Netflix.