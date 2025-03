Netflix quiere a Daniel Craig en Las crónicas de Narnia

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Por el momento, es poco lo que se sabe de la nueva adaptación de Las crónicas de Narnia que Greta Gerwig dirigirá para Netflix y cuyo estreno en cines, antes de llegar a la plataforma, está previsto para el 26 de noviembre de 2026. Y las últimas informaciones sobre el proyecto aseguran que el servicio de streaming tiene el ojo puesto en Daniel Craig.

Tal y como recoge Deadline, el actor de James Bond habría recibido una oferta de Netflix para unirse al proyecto, pero todavía quedaría por ver si la acepta o no. Se desconoce además qué personaje podría encarnar el antaño protagonista de James Bond y el hecho de que no se haya confirmado qué novela de la saga de C.S. Lewis adaptará Gerwig exactamente hace todavía más difícil especular al respecto.

En cuanto a la agenda de Craig, el actor encarnó por última vez al agente 007 en 2021, en No Time to Die y es cuestión de tiempo que se anuncie quién tomará su testigo como el icónico personaje. En todo caso, el intérprete tiene pendiente de estreno Queer, cinta de Luca Guadagnino y la tercera entrega de Puñales por la espalda, además, protagonizará el filme de Justin Liu Two for the Money junto a Charlize Theron.

Además del de Craig, otro nombre que, según las informaciones, estaría siendo considerado para Las crónicas de Narnia es el de Charlie XCX, cuyo tema, 'Speed Drive', formaba parte de la cinta de Gerwig de 2023 Barbie. En este caso, los rumores apuntan a que la cantante y compositora británica podría dar vida a Jadis, la Bruja Blanca, un personaje que en la anterior adaptación cinematográfica de la saga fue encarnado por Tilda Swinton.

La saga de Las crónicas de Narnia consta de siete libros, tres de los cuales llegaron a la gran pantalla como una trilogía estrenada entre 2005 y 2010 y formada por El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y La Travesía del Viajero del Alba. Aunque la novela de El león, la bruja y el armario fue la primera en publicarse, se ha especulado que Gerwig podría optar por adaptar El sobrino del mago, una historia que funciona como precuela.