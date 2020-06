Netflix censura una escena de Regreso al futuro 2 e indigna a los fans de la saga

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Regreso al futuro 2 está disponible en Netflix. Sin embargo los fans no parecen del todo contentos ya que algunos han detectado que una secuencia de la icónica cinta ha sido censurada.

En la escena, Marty McFly (Michael J. Fox) abre lo que él cree que es un almanaque deportivo y descubre que dentro hay una copia de una revista para adultos que estaba oculta.

El montaje original muestra a Marty hojeando varias páginas y luego mostrando la portada de la revista, titulada Ooh La La. La versión del filme disponible en Netflix ha eliminado algunas imágenes del interior de la revista, así como el vistazo a la portada.

Esta censura de la cinta no ha convencido a los internautas, que no han dudado en expresar su descontento en Twitter. "Es inaceptable que Netflix reedite películas como Regreso al futuro 2 para que sean más aptas para los niños. Marty mirando brevemente una revista de lencería de los años 50 con mujeres completamente vestidas no es ni ofensivo ni obsceno. Esta película es un clásico", apuntó un tuitero.

"No tiene sentido. Y además está mal hecho", opinó otro espectador. "¡Viva el formato físico! Por eso compro películas antes de considerar el streaming", reivindicó otro usuario.

"Esto es una mierda. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a un clásico como Regreso al futuro?", comentó un indignado fan. Y es que tal como señala otro internauta, este cambio "estropea el sonido y confunde a los espectadores".

Esta no es la primera vez que un clásico es modificado por un servicio de streaming. Algo similar ocurrió con Un, dos, tres... Splash, ya que Disney + camufló las nalgas de Daryl Hannah con CGI.