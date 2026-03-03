1065329.1.260.149.20260303154938 Néstor Benito Fernández, un español en el universo creativo de Pixar: "Hoppers tiene un humor muy especial" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Hoppers, el nuevo filme de Disney y Pixar Animation Studios, llega a los cines españoles este viernes 6 de marzo. La cinta dirigida por Daniel Chong, es una comedia de aventuras que combina tecnología, humor y una mirada distinta al mundo animal.

Producida por Nicole Paradis Grindle y con banda sonora original de Mark Mothersbaugh, Hoppers presenta a Mabel, una amante de los animales que aprovecha una innovadora tecnología para "saltar" su conciencia a un castor robótico y comunicarse directamente con otras especies. A través de esta experiencia, la joven descubrirá misterios del mundo animal que superan todo lo que jamás habría imaginado.

Entre los nombres que han dado forma al proyecto destaca el del español Néstor Benito Fernández, iluminador y compositor en Pixar Animation Studios, cuyo trabajo ha sido clave para definir el acabado visual del filme.

Para Néstor Benito Fernández, una de las señas de identidad del proyecto ha sido su propuesta estética. "Mi trabajo consistió en desarrollar un nuevo look para la película. En iluminación y composición hicimos un proceso para simplificar los fondos", explica el artista, que durante una entrevista concedida a CulturaOcio subraya que ese tratamiento aporta "un toque especial que no se ha visto antes". Según detalla, la intención era dotar a la película de "un estilo y una sensación diferente".

HOPPERS: HUMOR Y RIESGO VISUAL DE PIXAR

El español señala dos grandes rasgos distintivos del largometraje respecto a otros títulos de la factoría. "Todos los proyectos son muy distintos porque los equipos cambian y hay varias producciones a la vez. Era la primera vez que trabajaba con el director en esta película", apunta.

Pero, más allá de la dinámica interna, el artista destaca especialmente "el humor" de Hoppers. "Tiene un humor muy especial. A mí me parece muy, muy divertida", afirma, antes de recalcar que el tratamiento visual de los fondos refuerza esa personalidad propia.

En su día a día, las decisiones creativas pasan por ajustar colores, sombras o difuminar paisajes para apoyar la narrativa. "Con la iluminación y la composición puedes aumentar o disminuir el sentido de la historia o ese humor. Intentas pulir cada imagen para que tenga un significado especial", explica.

Entre los retos técnicos, el artista recuerda con especial claridad una secuencia concreta. "Hay un plano en el que vemos la ciudad de fondo cuando Mabel está siguiendo la furgoneta con su monopatín", cuenta. En esa escena, el equipo utilizó "una técnica un poco distinta a como lo hemos hecho habitualmente", lo que supuso un desafío para alcanzar la calidad y el nivel de detalle deseados.

Esa búsqueda constante de innovación define, en parte, la filosofía de trabajo en Pixar Animation Studios. Según el español, en la casa de títulos como Toy Story, Cars o Coco, existe un amplio margen para proponer ideas. "Sorprendentemente, a veces demasiado, pero nos dejan", bromea. "Es como en Ratatouille, todo el mundo puede proponer una idea. Luego pasa por un proceso y se decide si merece la pena continuarla. Muchas veces es solo una semilla que el equipo hace evolucionar".

Como uno de los tres españoles que integran el departamento de iluminación, Néstor Benito Fernández considera que la diversidad cultural es uno de los puntos fuertes del estudio. "Somos un equipo internacional y esa combinación de culturas enriquece muchísimo la perspectiva cuando estás haciendo la película", sostiene.

El reparto de voces en la versión original de Hoppers cuenta con Piper Curda, Bobby Moynihan, Kathy Najimy, Dave Franco, Jon Hamm y Meryl Streep.