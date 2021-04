Naya Rivera, Jessica Walter y otros grandes olvidadas del In Memoriam de los Oscar 2021: "Ha sido muy irrespetuoso"

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Como cada año, los Oscar 2021 han recordado a las personalidades de la industria del cine fallecidas en los últimos meses. En esta edición no han faltado los homenajes a figuras como Olivia de Havilland, Max Von Sydow, Sean Connery, Christopher Plummer o Chadwick Boseman, quien cerró un In Memoriam de lo más controvertido por su rapidez.

Los espectadores recordaron a estas y otras estrellas al ritmo de 'As' de Stevie Wonder, pero fueron muchos los rostros que no se incluyeron en este homenaje. Una de las actrices que muchos echaron en falta es Jessica Walter, conocida por sus roles en Arrested Development y Sensación de vivir: La nueva generación.

"El In Memoriam de los Oscar siempre es duro pero, ¿cómo es posible que no incluyeran a Jessica Walter?", se quejó un usuario de Twitter. "No incluir a Jessica Walter es realmente desafortunado" o "estoy indignado" son algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter al respecto.

The In Memorium section of the #Oscars is always rough, but how on earth did they not include Jessica Walter pic.twitter.com/kX1fB9N7l7 — Nate Discavage (@DiscavageSavage) April 26, 2021

Not including Jessica Walter in the In Memoriam is truly a disgrace.... pic.twitter.com/iAjok90TOx — Meredith Lee (@meralee727) April 26, 2021

Jessica Walter was omitted from the In Memoriam montage at the #Oscars. I am outraged. — Geoffrey Moore (@geoffrmoore) April 26, 2021

Aún más sorprendente ha sido la omisión de Naya Rivera, actriz de Glee que falleció a los 33 años. La estrella, que murió por ahogamiento, desapareció en el lago Piru y días después se encontró su cuerpo. "La forma en que los Oscar dejaron fuera del In Memoriam a Naya Rivera es asquerosa", lamentó una fan, mientras que otra internauta se quejó de la rapidez con que se había visto el homenaje.

"El In Memoriam fue muy irrespetuoso, lo han puesto a velocidad rápida y omitieron a Naya Rivera y Jessica Walter", sentenció una tuitera. "No incluir a Naya Rivera en el In Memoriam fue el mayor desaire de los Oscar", concluyó un usuario de la red social.

also the way that the oscars left naya rivera out of their in memoriam segment is gross — casey! 🌱 (@glcnnsrhee) April 26, 2021

the memoriam was so disrespectful, they unnecessary speed run it and didn’t included Naya Rivera and Jessica Walter. #Oscars — jhoana (@msjhoanasilva) April 26, 2021

También faltó en el clip Dustin Diamond, actor de Salvados por la campana que falleció de cáncer. "Se han olvidado de Naya Rivera y Dustin Diamond, pésimo trabajo", criticó un espectador.

In memoriam at the #oscars forgot Naya Rivera and Dustin Diamond, terrible job! — Christian Paz (@paz1124) April 26, 2021

Por su parte, Deadline señaló la ausencia de Adam Schlesinger, compositor que en 1997 estuvo nominado al Oscar a mejor canción original por su tema That Thing You Do para la cinta The Wonders. Nick Cordero, Larry King, Alex Trebek, Tommy Lister o Regis Philbin son algunas de las estrellas que los internautas echaron en falta.

I counted the list of names In Memoriam at the #Oscars website, there's 390 names, while I know it would be difficult to show all the names, you did miss some big names on TV, Regis Philbin, Larry King, Naya Rivera, Dustin Diamond, Alex Trebek, Tommy Lister, Rest Easy. — Christian Paz (@paz1124) April 26, 2021

Para subsanar estos errores, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas siempre comparte un In Memoriam virtual que incluye algunos nombres más que la versión televisada.