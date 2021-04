Oscar 2021: Lista completa de ganadores

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Estos son los ganadadores de la 93.ª edición de los Oscar, los premios que cada año entrega la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y que este año se celebraron en dos enclaves, el tradicional Dolby Theatre y la emblemática Union Station de Los Ángeles.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Emerald Fennell por 'Una joven prometedora'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Christopher Hampton y Florian Zeller por 'El padre'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Otra ronda (Dinamarca) dirigida por Thomas Vinterberg

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya por 'Judas y el mesías negro'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por 'La madre del blues'

MEJOR VESTUARIO

Ann Roth por 'La madre del Blues'

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao, por 'Nomadland'



MEJOR SONIDO

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Phillip Bladh por 'Sound of Metal'



MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

'Dos completos desconocidos' de Travon Free y Martin Desmond Roe

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

'Si me pasara algo, os quiero' de Michael Govier y Will McCormack

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Soul' de Pete Docter y Dana Murray

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'Colette' de Anthony Giacchino y Alice Doyard

MEJOR DOCUMENTAL

'Lo que el pulpo me enseñó' de Pippa Ehrlich y James Reed

MEJORES EFECTOS VISUALES

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher por 'Tenet'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Donald Graham Burt y Jan Pascale por 'Mank'

MEJOR FOTOGRAFÍA

Erik Messerschmidt por 'Mank'

MEJOR MONTAJE

Mikkel E.G. Nielsen por 'Sound of Metal'

MEJOR BANDA SONORA

Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste por 'Soul'

MEJOR CANCIÓN

H.E.R. por 'Fight for you' de 'Judas y el Mesías negro'

MEJOR PELÍCULA

'Nomadland'de Chloé Zhao

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand por Nomadland

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins por 'El Padre'