Indignación con la victoria de Anthony Hopkins sobre Chadwick Boseman en los Oscar 2021: "Volvemos a los #OscarsSoWhite"

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

No hay Premios Oscar sin polémica. Han sido las dos últimas estatuillas de la noche las que han desatado la indignación de parte del público, muy especialmente el galardón final, el de mejor actor. A pesar de que Chadwick Boseman sonaba como favorito para ganar la estatuilla de manera póstuma, Joaquin Phoenix pronunció el nombre de Anthony Hopkins, lo que ha provocado una violenta reacción en redes sociales, que vuelven a tildar a la gala de ser "demasiado blanca".

A diferencia de otros años, la producción de la ceremonia optó por otorgar los premios a la mejor actriz y al mejor actor después del galardón a la mejor película, en un movimiento excepcional, pues el reconocimiento al mejor largometraje del año había sido siempre la estatuilla final.

El actor Joaquin Phoenix, ganador del Oscar el año pasado por 'Joker', abrió el sobre del ganador a la mejor interpretación masculina y dio la sorpresa final de una gala que no se ha caracterizado por ser muy amena, al declarar que el ganador era Hopkins por 'El padre' y no Boseman por 'La madre del blues'. Esto no ha gustado a los fans del protagonista de 'Black Panther', que han mostrado su disgusto porque haya perdido contra "un viejo señor blanco".

i think you are missing the point... #OscarsSoWhite #OsKKKars Chadwick Bosmeman was phenomenal, but they will never give best actor to a black man... needs to be an old white guy — KeeblerElf420_69 (@keeblerelf420) April 26, 2021

Frankly, this moment showed Academy is a house divided: the broadcast producers assumed it would milk a likely Boseman win for emotional gold while lots of Academy voters saw same possibility and said “Oh Hell no!” #OscarsSoWhite — Captain Wakanda (@drjmftspeaks) April 26, 2021

Chadwick not winning doesn’t sit right with me bro.. Anthony Hopkins is a legend but man.. the academy shitted on the GREAT Chadwick Boseman’s entire career. I just thought for once they’d get it right 🤦🏾‍♂️ man this is frustrating — 11/14🦂 (@TheOnlyCamV) April 26, 2021

Profesionales de la industria también han mostrado su disconformidad por la victoria de Hopkins, que se ha convertido en el actor de mayor edad en alzarse con el Oscar, dando visibilidad a los intérpretes veteranos. "Deberíamos haber sabido que algo de mierda estaba a punto de ocurrir cuando Joaquin Phoenix dijo que no iba a decir lo que había pensado inicialmente", señaló la periodista Jemele Hill.

We should have known some fuck shit was about to happen when Joaquin Phoenix said he wasn’t going to say what he originally planned. — Jemele Hill (@jemelehill) April 26, 2021

Chadwick truly deserved. — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) April 26, 2021

Chadwick Boseman, siempre serás una leyenda.



Nuestro único y gran Rey 💜 #Oscars pic.twitter.com/vNBtCVFFrY — Geek Zone ︾⍟︾ #Oscars (@GeekZoneGZ) April 26, 2021

The #Oscars shifting Best Picture ahead of Best Actor just to snub Chadwick Boseman is why I’m losing faith in award shows — Julian Del Gaudio (@JulianDelGaudio) April 26, 2021

A la indignación por la no victoria de Boseman se ha unido también la decepción de los seguidores que querían que una actriz negra, sea Viola Davis o Andra Day, ganasen el Oscar a la mejor interpretación femenina, premio que obtuvo Frances McDormand por su aplaudida actuación en 'Nomadland'.

Wait what was that Game of Thrones style ending?? Andra Day and Chadwick Boseman were robbed... #Oscars pic.twitter.com/ykMorfq6qy — Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid 😷 (@JoyAnnReid) April 26, 2021

Went to bed worried Viola Davis might lose Best Actress. Woke up to see Chadwick Boseman lost Best Actor. Both to Frances McDormand and Anthony Hopkins, white people who'd won those categories before. Lol. So much for diversity and solidarity with Black Lives Matter. LOL. — Otosirieze (@Otosirieze) April 26, 2021

Y es con las victorias de Hopkins y McDormand cuando ha vuelto a resurgir el hashtag #OscarsSoWhite, a pesar del triunfo de varios profesionales negros en otras categorías como mejor canción original, mejor banda sonora, mejor corto de ficción, mejor maquillaje y peluquería o mejor actor de reparto.

Fuck the @TheAcademy how is Chadwick Boseman, Viola Davis and Andra Day not winning best actor #OscarsSoWhite 🖕🏽🖕🏽🖕🏽🖕🏽 — Marco (@Godofwarcrooks) April 26, 2021

A pesar de la polémica, las victorias tanto de Hopkins como de McDormand ha contado con el apoyo tanto de compañeros de profesión como del público, como Franklin Leonard, fundador de The Black List.

"Sinceramente, ni siquiera me estresó que Chadwick [Boseman] no ganara, por sé que él no se habría molestado por perder. Sin embargo, hubiera querido que al día siguiente volviésemos al trabajo, aspirando a llegar a lo más alto, tanto artísticamente como humanamente. Intentad hacerlo", escribió.

Honestly not even stressed about Chadwick not winning, because I know Chadwick wouldn’t have been stressed about not winning.



He would, however, want us to go back to work tomorrow aiming unconscionably high in both art and humanity. So that’s what Imma try to do. #Oscars — Franklin Leonard (@franklinleonard) April 26, 2021

I am so happy for Anthony Hopkins’ win! A 83 year old dyslexic man who has been 45 years sober deserves to win every award possible! pic.twitter.com/iKEGnjQHRw — Dude Lebowski (@iamnodarkknight) April 26, 2021

This is the scene that won him the Oscar this year. It was moving, raw, and sad. Sir Anthony Hopkins was outstanding from beginning to end. #Oscars pic.twitter.com/SIMd9ulprf — Films to Films 📽️🎬 (@FilmstoFilms_) April 26, 2021

Anthony Hopkins después 30 años se hizo justicia, bien merecido 👏🏽 #Oscars



1991 2021 pic.twitter.com/brRoAZSinM — Paolo Vignolo (@paolovignolo1) April 26, 2021

Con 83 años, Anthony Hopkins gana su 2ndo oscar 30 años después del Silencio de los inocentes.

En The Father no actúa, vive el Alzheimer y sentimos con él su dolor, sus confusiones y sus recuerdos. En la peli se llama Anthony. Ojalá nunca la ficción se haga realidad. #Oscars pic.twitter.com/BaMMTpSdyq — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) April 26, 2021