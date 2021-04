El perreo de Glenn Close y la pulla de Youn Yuh-jung a Brad Pitt rescatan del aburrimiento a los Oscar 2021

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

La gala de la 93ª edición de los Premios Oscar ha sido una de las más aburridas y monótonas que se recuerdan. Y es que, tras el potente y prometedor inicio en plano de secuencia con Regina King entrando a la Union Station de Los Ángeles, la ceremonia se ha caracterizado por la ausencia de sorpresas y los discursos excesivamente largos. Un tedio general en el que el único salvavidas fueron dos veteranas, Glenn Close y Youn Yuh-jung, que demostraron que son geniales tanto cuando interpreta como cuando improvisan.

Las dos 'abuelas' de los Oscar de este año, ambas interpretaban a potentes matriarcas en 'Hillbilly, una elegía rural' y 'Minari. Historia de mi familia', respectivamente, regalaron los momentos más sorprendentes de la ceremonia, demostrando ambas muchas tablas y un gran sentido del espectáculo en contraste con el tono rutinario del resto de la gala.

La primera que "salvó la noche" fue la intérprete surcoreana, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto. Youn subió a recoger su estatuilla y dio uno de los discursos más recordados de la ceremonia, al estar más contenta de que le diese el galardón Brad Pitt que de haberlo recibido.

Yuh-jung Youn wins Best Supporting Actress, making history as first Korean to win an #Oscar in the category - and her speech was hysterical.