Napoleón ya tiene fecha de estreno en streaming

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Ridley Scott volvió a la gran pantalla el pasado mes de noviembre con Napoleón, biopic protagonizado por Joaquin Phoenix. Tras su paso por las salas, la cinta ya tiene fecha de lanzamiento en formato digital.

Según When To Stream, la película llegará a los servicios de vídeo bajo demanda el martes 9 de enero. Se podrá ver en Apple, Amazon y Google. El estudio detrás de la película, Apple, aún no ha confirmado oficialmente su fecha de estreno en streaming.

No existen muchos precedentes de grandes producciones de Apple, por lo que es difícil predecir cuándo se lanzará en streaming. Dado que Napoleón está en plena campaña de cara a los Oscar 2024 para el estudio, lo ideal sería lanzarla en streaming lo antes posible para lograr un impulso de cara a la temporada de galardones. Cabe destacar que las nominaciones a los Oscar 2024 se anunciarán el martes 23 de enero y el período de votación de los nominados tendrá lugar entre el 11 y el 16 de enero.

Napoleón no ha convencido a la crítica y tampoco ha tenido gran éxito en taquilla: hasta la fecha, el largometraje ha recaudado 206,9 millones de dólares a nivel mundial a partir de un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares. En la web especializada Rotten Tomatoes la cinta solamente anota una calificación del 58%.

"La película retrata el despiadado ascenso al poder de Napoleón a través de la lente de su relación adictiva y volátil con su único amor verdadero, Josefina (Vanessa Kirby), y enseña sus visionarias tácticas políticas y militares mediante algunas de las secuencias de batalla más impresionantes jamás filmadas", reza la sinopsis oficial de Napoleón, que también cuenta en su reparto con Tahar Rahim, Mark Bonnar, Rupert Everett y Paul Rhys, entre otros.