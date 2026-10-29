Naomi Ackie (Clayface) recuerda que le aconsejaron "parecer mestiza" en las pruebas de casting - FRED DUVAL / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Clayface, la película protagonizado por Tom Rhys Harries como el mítico villano de DC, ya está en cines. Dirigida por James Watkins, la cinta sigue a un actor de Hollywood que hará lo imposible por recuperar su aspecto tras ser desfigurado, llegando a ponerse en manos de la científica Caitlyn Corr, encarnada por Naomi Ackie. Y hablando sobre la superficialidad y estándares estéticos de la industria, la actriz se ha sincerado sobre algo que vivió de primera mano y que pone de manifiesto el racismo aún imperante en el sector.

En una entrevista con The Independent, Ackie fue preguntada cuál ha sido "el comentario más brutal" que haya recibido por parte de un director de casting en relación con su aspecto. La actriz optó por compartir algo "bastante retorcido" que le dijo su propia representante.

"Tengo el pelo afro, y esto es una locura, pero estaba haciendo una serie de audiciones en las que llevaba el pelo tal y como está normalmente, porque si te haces demasiadas trenzas y cosas así te puedes dañar el pelo", comenzaba explicando la actriz de Mickey 17 o Parpadea dos veces.

NAOMI ACKIE: "ERA JOVEN Y NO DIJE NADA"

"Llevaba como un año sin conseguir nada. No pasaba de la primera ronda", asegura la actriz, recordando que expresó su desconcierto a su representante de entonces, diciéndole que no entendía qué estaba haciendo mal. "Me dijo: '¿Sabes? Creo que deberías cambiarte el peinado'", rememora.

"Esto es muy retorcido. Me dijo: 'Quizá deberías hacerte con unas pelucas o algo con un rizo más suave'. Y yo le respondí: '¿Quieres que parezca mestiza?'. Y ella me contestó: 'Sí'", relata Ackie. "Era joven y no dije nada, pero sí que me compré pelucas y, por desgracia, funcionó. Esta industria es sombría", asegura la actriz, añadiendo que el racismo sigue pasando factura en el sector.