Chuck Norris, de 86 años, hospitalizado de urgencia en Hawái - CONTACTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

El veterano actor y maestro de las artes marciales, Chuck Norris, ha sido hospitalizado en Hawái después de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai. Según informa TMZ, se desconoce la naturaleza del percance, pero el intérprete de 86 años "está de buen ánimo y contando chistes".

No han trascendido más detalles sobre la causa del ingreso médico ni de la gravedad del episodio, aunque las primeras informaciones al respecto apuntan a que la situación fue completamente inesperada. De acuerdo con TMZ, un día antes de la hospitalización Norris estaba entrenando en la isla.

Durante las semanas previas al suceso, Norris estuvo activo en redes sociales. El 10 de marzo cumplió 86 años y publicó en Instagram un vídeo en el que aparece boxeando. "Yo no envejezco. Subo de nivel. Hoy cumplo 86 años. Nada como un poco de acción juguetona en un día soleado para sentirse joven", reza el texto que acompaña a las imágenes.

"Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Vuestro apoyo a lo largo de los años ha significado para mí más de lo que jamás sabréis", reconoce Norris en la publicación. "Que Dios os bendiga", concluye.

DE MAESTRO DE LAS ARTES MARCIALES A LEYENDA DEL CINE DE ACCIÓN

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de kárate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto de El furor del dragón.

Aunque su incursión en el cine se produjo a finales de los sesenta, su gran punto de inflexión llegó en aquella cinta de 1972 donde Norris interpretó al rival del protagonista encarnado por Bruce Lee en el ya legendario combate del Coliseo. Aquel papel en El furor del dragón dio visibilidad internacional a Norris y marcó el inicio de una carrera que fue creciendo de manera progresiva durante el resto de la década. En esos años empezó a asentarse como protagonista de cintas de acción hasta convertirse en una presencia habitual del género con títulos como Los valientes visten de negro (1978) y Fuerza 7 (1979).

La década de los ochenta fue la de su consagración definitiva. Norris encadenó entonces algunos de los proyectos más representativos de su filmografía, entre ellos Furia silenciosa (1982), McQuade, lobo solitario (1983), Desaparecido en combate (1984), Invasión USA (1985) y Delta Force (1986). En ese periodo consolidó la imagen del héroe contundente, sobrio, hipermilitarizado y de inquebrantable código, una clase de personaje que terminó definiendo su lugar dentro del imaginario popular del cine estadounidense.

En los noventa, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger. Entre 1993 y 2001, la serie emitió 196 episodios a lo largo de nueve temporadas que terminaron por convertirlo en un icono de la cultura popular. Dio vida a Cordell Walker, un ranger texano que reunía buena parte de los rasgos que habían definido sus personajes cinematográficos: disciplina, sentido de la justicia y habilidades de combate.

Después de esa etapa, su presencia en pantalla fue más esporádica, aunque siguió vinculado al género que le había hecho célebre. Entre sus apariciones posteriores destaca Los mercenarios 2, donde su participación funcionó también como guiño a su condición de leyenda del cine de acción. Entre sus próximos trabajos figura Zombie Plane, comedia de acción que llegará en 2026.