Muere el actor de Spider-Man Jack Betts, a los 96 años

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Jack Betts, actor estadounidense entre cuya filmografía se encuentran títulos como Spider-Man, la serie One Life to Live o varias cintas englobadas dentro del subgénero conocido como 'spaguetti western', ha fallecido a los 96 años de edad.

Según reveló el sobrino del intérprete a The Hollywood Reporter, Betts murió el pasado jueves 19 de junio en su casa de Los Osos, California, mientras dormía.

Entre los papeles más conocidos del actor quizá se puede destacar el que tuvo en el primer filme de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. En este, Betts encarnó al presidente de la junta directiva de industrias Oscorp, Henry Balkan, que pronto se convertía en una de las primeras víctimas del Duende Verde. En todo caso, a lo largo de su carrera, el actor trabajó en otras muchas cintas, series e incluso en obras de teatro.

Movido a dedicarse a la interpretación tras ver a Laurence Olivier en Cumbres borrascosas, Betts consiguió su primer rol en Broadway en 1953, en la obra Ricardo III, pero no sería hasta 1959 que haría su debut en la gran pantalla, con The Bloody Brood.

El actor apareció en numerosos 'spaguetti western' como Sugar Colt, El robo más grande del Oeste (El mayor atraco frustrado del Oeste) o Django y Sartana, el último duelo pero, al contrario de lo que le ocurrió a Clint Eastwood, el género no le reportó una gran fama. De hecho, en una entrevista de 2021 concedida a The Dev Show, el intérprete señalaba que Eastwood se alojaba en un hotel "al lado" del suyo. "Él subía a su montaña y hacía su western y yo subía a mi montaña y hacía mi western. Pero mientras sus películas se distribuían en todo el mundo, las mías se distribuían [en todas partes] menos en Canadá y Estados Unidos", observó entonces.

Entre las otras películas en las que colaboró se incluyen Trabajo basura, Asesinato en 8mm, Situación crítica, Sangre irlandesa o D-Railed. En cuanto a ficciones, Betts dio vida al doctor Ivan Kipling en el culebrón One Life to Live y apareció en episodios de Hospital General, The Edge of Night, The Doctors, Todos mis hijos, El mentalista o Monk, entre otras. En Friends, el actor hizo una breve aparición en el capítulo 15 de la séptima temporada, como el verdadero dueño del móvil que Rachel y Phoebe encontraban en el Central Perk.