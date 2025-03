Actor de Friends denuncia "ambiente tóxico" e "insultos racistas" en el set y "nadie decía nada"

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Friends es una de las series más recordadas de la historia de la televisión y, aunque han pasado más de 20 años desde su final, sigue contando con numerosos fans. Sin embargo, la ficción ha recibido críticas en los últimos años por su escasa diversidad. Ahora, la sitcom más emblemática de las últimas décadas vuelve a estar en el centro de la polémica por su supuesto "ambiente tóxico" durante la grabación.

Stephen Park, actor que participó en dos episodios de Friends durante la segunda y tercera temporada ha concedido una entrevista al podcast Pod Meets World en la que ha relatado cómo fue su experiencia en la sitcom. "En ese momento sentí que había un ambiente tóxico", aseguró el artista, que es estadounidense de origen asiático.

"James Hong fue el actor que también estuvo en el episodio conmigo, y el asistente de dirección le estaba llamando al set diciendo: '¿Dónde diablos está el tipo oriental? Traigan al tipo oriental'", relató.

"Esta no fue la primera vez que sucedió, pero así era el ambiente y esto era parte del día a día en Hollywood en 1997. Y nadie sintió la necesidad de corregirlo o decir algo al respecto. Así que era un comportamiento normal", lamentó el intérprete.

Park afirmó que intentó contactar con el Sindicato de Actores para informarles sobre el incidente, y el representante con el que habló "me recomendó que escribiera un artículo para el LA Times", ha contado. El actor redactó una declaración y la envió al medio, que mandó a un par de reporteros para entrevistarlo. Sin embargo, LA Times nunca publicó la pieza.

Ante el desinterés de la prensa, Park difundió su testimonio por correo electrónico como una carta abierta. "Se volvió viral antes de que 'viral' fuera siquiera una palabra", apuntó.

"Me había vuelto tan consciente de la raza y estaba tan enfadado que veía todo a través de ese prisma. Sentía que no había libertad. No sentía ninguna libertad. Así que no tenía idea de qué iba a hacer, pero simplemente decidí dejarlo. Les dije a todos: 'Ya no voy a actuar'", rememoró.

Tras un tiempo alejado de los focos, Park regresó a la interpretación en lo que describe como "un lento regreso a la industria". En los años posteriores, participó en producciones destacadas como Ley y orden, La Crónica Francesa, Asteroid City, Snowpiercer, Un tipo serio o Elementary. Su último trabajo es Mickey 17, filme dirigido por Bong Joon Ho.